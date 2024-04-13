يا ترى توم هيعمل مقلب في جيري النهارده.. تردد قناة توم وجيري 2024 الجديد على النايل سات
ترغب الكثير من الأمهات في معرفة ترد قناة توم وجيري الجديد، وذلك لتسلية أطفالهم أثناء عملهم في المنزل، حيث اشتهرت قناة توم وجيري خلال الفترة الأخيرة بشكل كبير وأصبحت من الموضوعات المهمة في البحث، وذلك بسبب برامجها المميزة التي تقدمها بأفضل صورة للاستمتاع وقضاء وقت فراغ الأطفال ولمشاهدة كرتون توم وجيري الشهير، فسوف نذكر في اليوم على تردد قناة توم وجيري الجديد بعد تغيير وتحديث ترددها من قبل إدارة القناة تابعوا معنا
تردد قناة توم وجيري 2024 الجديد
يبدي العديد من الأهالي اهتمامًا كبيرًا بالبحث عن التردد الجديد لقناة توم وجيري، والتي تُعرف بأنها واحدة من أبرز القنوات الفضائية التي تحظى بشعبية واسعة بين الصغار، إذ تتميز هذه القناة بتقديمها مجموعة متنوعة من الرسوم المتحركة والبرامج التعليمية والترفيهية التي تستهدف تنمية مهارات الأطفال وإثراء خيالهم، كما تُعرض هذه البرامج على مدار الساعة دون انقطاع، مما يجعلها مصدرًا مثاليًا للمتعة والفائدة للأطفال، ونظرًا لأهمية هذه القناة في توفير محتوى جذاب وآمن للأطفال، يسعى الكثيرون للحصول على التردد الجديد لضمان استمرارية متابعة أبنائهم لأحب البرامج إلى قلوبهم.
تردد قناة توم وجيري على النايل سات
تميزت هذه القناة بتقديم مسلسل توم وجيري المعروف أنه من أفضل المسلسلات الكرتونية التي تعشقها الأطفال منذ قديم الزمان، بل يشاهدها الكبير أيضا ويستمتع بها ولا تقتصر على ذلك تهتم بتقديم مجموعة هائلة من البرامج التي تهدف إلى تسلية الأطفال بشكل مجاني على مدار 24 ساعة، مما يجعلها من القنوات المفضلة والشعبية لدى شعبه الأطفال وجاءت بيانات التردد الاتي:
- معدل الترميز 27500.
- التردد: 11354.
- معامل الاستقطاب: عمودي.
- معامل تصحيح الخطأ: 5/6.
خطوات تحميل تردد قناة توم وجيري 2024
يمكن العشاق قنوات الأطفال تنزيل قناة توم وجيري على أجهزة الاستقبال من خلال اتباع هذه الخطوات:
- اذهب إلى قائمة القنوات من خلال الضغط على الإعدادات بريموت التلفاز.
- ثم نضغط على خانة بحث في القائمة.
- البحث عن القنوات اختر نوع القمر الصناعي نايل سات.
- إدراج بيانات التردد في الأيقونات الخاصة لذلك.
- ثم اضغط على زر بحث وانتظر بعض الوقت سيتم تحميل قناة توم وجيري اضغط على كلمة حفظ.
- مع مراعاه اختلاف هذه الخطوات من رسيفر إلى اخر حيث ان الخطوات تختلف على حسب نوع الجهاز وعام تصنيعه.