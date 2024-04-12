“عندنا وبس” اكتشفي أسرار البشرة النظيفة والمشرقة مع أفضل الوصفات الطبيعية!

العناية بالبشرة من أكثر الأمور التي تهتم بها أي سيدة وفتاة، البشرة النضرة من أكثر علامات الجمال المميزة التي تسعى إليها العديد من النساء، مما يضطر الكثير إلى استعمال منتجات تنظيف البشرة والعناية بها، لكن تعتبر الخلطات الطبيعية من أكثر الطرق المميزة والفعالة لتنظيف البشرة بشكل عميق، إضافة إلى أن تكلفتها بسيطة للغاية، لذلك وفرنا لكم أفضل الوصفات الطبيعية لتنظيف البشرة بخطوات بسيطة.

أفضل الوصفات الطبيعية لتنظيف البشرة

تعتبر الخلطات الطبيعية من أكثر الطرق التي تساعد على تنظيف البشرة، إضافة إلى أن تكلفتها بسيطة للغاية ولا تتطلب وقت ولا مجهود كبير، للتعرف على أفضل الوصفات الطبيعية التي تساعد على ترطيب وتنظيف البشرة، تابعي فيما يلي:

زيت جوز الهند

زيت جوز الهند يساعد على إعطاء لمعان للبشرة، نظرا لاحتوائه على حمض اللينوليك الذي يعمل على معالجة حب الشباب، حمض اللوريك الذي يعتبر مرطب طبيعي للبشرة، مضاد للجراثيم، كل تلك المكونات تساعد على تنقية البشرة، للتعرف على كيفية استخدامها، تابعي فيما يلي:

نضع زيت جوز الهند على الوجه، ثم ندلكه بلين.

نضع منشفة دافئة على البشرة من أجل فتح المسام، لمدة دقيقة.

نزيل زيت جوز الهند باستعمال منشفة قطنية بلين.

ماسك الشوفان

الشوفان من النباتات التي تلائم جميع أنواع البشرة، منظف جيد للبشرة، يعمل على التخلص البشرة من الأوساخ والأتربة المتراكمة، إضافة إلى أنه يساعد على شد ترهل الجلد مع إعطاء مظهر جيد للبشرة، للتعرف على كيفية تحضير الوصفة، تابعي فيما يلي:

نحضر وعاء، نضيف إليه ملعقتين من الشوفان إلى 150 ملل من الماء، نضعه على النار، يترك حتى يغلي لمدة خمس دقائق.

نصفي الشوفان من الماء جيدا، يترك حتى يبرد، ثم نضعه على البشرة، يترك ربع ساعة، ثم يغسل بماء فاتر.

وصفة زيت شجرة الشاي

يعتبر زيت شجرة الشاي من أكثر أنواع الزيوت القوية في استخدامها، حيث يعمل على تنظيف البشرة وتنقيتها، معالجة حب الشباب مع الحصول على بشرة نضرة، يتم استعمالها من خلال وضع قطرات بسيطة من زيت شجرة الشاي على قطنة صغيرة، ثم ندلك الوجه بها مع الاهتمام بالأماكن التي يوجد بها بثور.

تنظيف البشرة بالعسل والليمون

يعتبر خليط الليمون والعسل مرطب طبيعي للبشرة، يمكن أن يستخدم في تنظيف البشرة، العسل مضاد للجراثيم، يحتوي على الكثير من مضادات للأكسدة التي تساعد على التخلص من حب الشباب، الليمون يتضمن على فيتامين ج، للتعرف على كيفية تحضير، تابع فيما يلي: