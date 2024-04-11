روق على البذورة في العيد.. تردد قناة وناسة لولو 2024 نايل سات لأحدث أنشودات الأطفال الصغار

تردد قناة وناسة لولو محل اهتمام قطاع عريض من الأمهات بالوطن العربي، حيث القناة الأكثر شعبية بين الصغار في العالم العربي والذين يستمتعون بأناشيد هذه القناة، خصوصًا التي تقدمها شخصية لولو، وتتميز القناة بعرض محتواها بأعلى جودة على المواطنين ودون أي تقطيع وأناشيد مناسبة للكل، ونذكر لكم التردد الخاص بهذه القناة والأناشيد التي تعرضها، فكونوا معنا.

تردد قناة وناسة لولو

قناة وناسة بيبي للأطفال أشهر قنوات الأطفال على القمر نايل سات، وواحدة من قنواته المجانية تمامًا والتي تعرض محتوى بأعلى جودة ومناسب للصغار من جميع الأعمار، وتعرضه عليهم لتسليتهم بالأناشيد والرقص واللعب أمامها، وفي نفس الوقت تعليم سلوكيات صحيحة ومفاهيم إسلامية وعادات صحية سليمة، وهذا سبب حب الأمهات لها، وهي كانت بالبداية على اليوتيوب، ومن ثم أتاحت محتواها لمتابيعها على النايل سات بالتلفاز، وجاء ترددها على هذا النحو:

القناة على الحامل: نايل سات.

تردد القناة: 11470.

ترميز القناة: 27500.

تصويب الخطأ: 5/6.

الجودة: hd.

استقطاب: رأسي.

معلومات عن قناة وناسة للأطفال

وضحنا لكم تردد قناة وناسة لولو، وحتى تتمكن من استقبال تردد قناة وناسه، فينبغي عليك أن تقوم بالنقر على القائمة للدخول لقائمة الإعدادات وإدخال إحداثيات القناة للوصول إليها، وبالنسبة للقناة فأبرز المعلومات عنها ما يلي: