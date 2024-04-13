خطوات استخراج بطاقة الرقم القومي 2024 من المولات والشروط وأسعار الاستمارة

قام قطاع الأحوال المدنية التابع لوزارة الداخلية بجهود متميزة لتحسين خدماته وتوسيع نطاق توفيرها للمواطنين، حيث أطلق مشروع إنشاء مراكز نموذجية داخل عدد من المراكز التجارية الرئيسية، تهدف هذه المراكز إلى تقديم الخدمات الأساسية للمواطنين بما في ذلك استخراج بطاقات الرقم القومي وشهادات الميلاد والوفاة والقيد العائلي، وذلك بغية تسهيل وتيسير الوصول إليها للجمهور.

خطوات استخراج بطاقة الرقم القومي 2024 من المولات

بفضل هذه المبادرة الإيجابية، يستطيع المواطنون الآن الحصول على هذه الخدمات بسهولة ويسر دون الحاجة إلى الانتظار في طوابير طويلة أو السفر لمسافات بعيدة إلى مقرات الأحوال المدنية الرئيسية، يعكس هذا الإجراء التزام الحكومة المصرية بتحسين خدماتها للمواطنين وتوفير بيئة أفضل لهم لإنجاز معاملاتهم الرسمية بسرعة وكفاءة، ويتم القيام بذلك من خلال اتباع الخطوات التالية:

شراء استمارة البطاقة من مكتب السجل المدني في المركز التجاري، وتعبئة البيانات المطلوبة بدقة.

تقديم مستند رسمي يثبت هويته وعنوان إقامته ووظيفته إلى مكتب السجل المدني.

شروط استخراج بطاقة الرقم القومي

شروط الحصول على بطاقة الرقم القومي لعام 2024 تتضمن عدة متطلبات يجب توفرها لدى المتقدم:

أن يكون مصري الجنسية للحصول على بطاقة الرقم القومي.

أن يكون عمر المتقدم لا يقل عن 15 عامًا في الوقت الذي يقدم فيه طلب الحصول على البطاقة.

أن يكون اسم المتقدم مسجلًا في السجل المدني، مما يعني أنه يجب على المتقدم أن يكون لديه وثيقة رسمية تثبت هويته وتواجده في قاعدة بيانات السجل المدني.

أسعار استمارة بطاقة الرقم القومي

تكاليف استخراج بطاقة الرقم القومي تتنوع حسب نوع الخدمة المطلوبة، حيث يمكن للمواطنين اختيار ما يتناسب مع احتياجاتهم وميزانيتهم، إليكم تفاصيل تكاليف الاستمارات المختلفة:

استمارة فورية: هذه الاستمارة تتيح للمواطنين استلام بطاقتهم الوطنية على الفور من خلال السيارة النموذجية، وذلك مقابل 800 جنيه.

استمارة VIP إكسبريس: يمكن للمواطنين الحصول على بطاقتهم الوطنية خلال 30 دقيقة فقط، وتبلغ تكلفة هذه الخدمة 515 جنيهًا.

استمارة فئة خاصة: توفر هذه الاستمارة للمواطنين الحصول على بطاقتهم الوطنية بتكلفة قدرها 175 جنيهًا، ويتم تسليم البطاقة خلال 24 ساعة.

استمارة عاجلة: بتكلفة 125 جنيهًا، يمكن للمواطنين استخراج بطاقتهم الوطنية خلال 3 أيام.

استمارة عادية: تعتبر هذه الاستمارة الخيار الأكثر تكلفة من بين الخيارات السابقة، حيث يبلغ سعرها 50 جنيهًا، ويستغرق استلام البطاقة 15 يومًا.

الخدمات التي تقدمها منافذ البيع

هذه المراكز تعمل على مدار الأسبوع، بما في ذلك يوم الجمعة، وتمتد ساعات العمل في العديد منها حتى الساعة التاسعة مساءً، تقدم هذه المراكز مجموعة شاملة من خدمات القطاع الحكومي، التي تشمل الخدمات التالية: