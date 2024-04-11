“هاتف من زمن آخر” الكشف عن فيفو الجديد هاتف vivo X100s Pro

تعتزم سلسلة هواتف فيفو vivo X100 توسيع نطاقها من خلال إطلاق طرازات جديدة، ومن بينها هواتف X100 Pro و X100s Pro، من المعروف أن هاتف vivo X100s Pro ظهر مؤخرًا على عدد من المنصات، وكشفت بعض التسريبات عن بعض ميزاته الرئيسية.

الكشف بعض التفاصيل بشأن هاتف vivo X100s Pro

ووفقا لما تم نشره سيعمل هاتف vivo X100s Pro بمعالج Dimensity 9300، وهذا هو نفس المعالج الموجود في هاتف X100 Pro، كما أنه من المتوقع أن يكون الأداء أسرع في X100s Pro، حيث يشير ذلك إلى وجود معالج Dimensity 9300 Plus، بالإضافة إلى ذلك يحتوي الهاتف على وحدة معالجة رسومات Mali G720 وذاكرة وصول عشوائي بسعة 16 جيجابايت.

مميزات هاتف vivo X100s Pro

من المرجح أن يستمر تصميم هاتف vivo X100s Pro في الأسلوب الذي يشتهر به سلسلة X100، مع وجود ثلاثة مستشعرات في الجزء الخلفي للهاتف وشعار يبرز التعاون مع Zeiss، حسب الصور التي تم تداولها يظهر الهاتف باللون الأزرق الفاتح، ومن المتوقع أن يتوفر في ثلاثة خيارات ألوان أخرى مختلفة.

موعد الإعلان عن vivo X100s Pro

لم يتم الإعلان بشكل رسمي عن تاريخ إطلاق هاتف vivo X100s Pro، ولكن هناك تقارير تشير إلى أن الإعلان قد يتم في الهند خلال شهر أبريل الجاري، بالإضافة إلى إطلاق هاتفي X Fold 4 و Pad 3، ومن المتوقع أن يتم إصدار هاتف X100 Ultra في وقت لاحق.

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معلومات إضافية بشأن هاتف vivo X100s Pro

هناك بعض المعلومات الإضافية حول مواصفات هاتف vivo X100s Pro. إليك بعض التفاصيل المحتملة: