وأنت قاعد مكانك “ناسا هتطلع القمر وتزرعه خضرة وبطيخ ” عصر جديد من غزو الفضاء من ناسا والزراعة على القمر مع مشروع “LEAF” 2025

تسعى وكالة ناسا الفضائية الأمريكية ومن خلال خطة طموحة وضمن مشروع “LEAF” ناسا والزراعة على القمر، كجزء من البعثة الخاصة بأرتميس 3 المقررة انطلاقها في عام 2025.

ويهدف المشروع، المسمى LEAF بمعني (تأثيرات القمر على النباتات الزراعية)، إلى دراسة إمكانية زراعة مختلف أنواع الخضروات والفواكه في بيئة القمر القاسية، وذلك تمهيدًا لإنشاء مستوطنات بشرية دائمة على سطحه.

الهدف من مشروع ناسا والزراعة على القمر

وأوضحت وكالة ناسا أنه لن يتم الزراعة في التربة القمرية المفتوحة، بل داخل دفيئة صغيرة متطورة مصممة خصيصًا لمقاومة الظروف القاسية على القمر، مثل انعدام الغلاف الجوي ودرجات الحرارة القصوى، كما ستزود الدفيئة بأنظمة إضاءة وري وتكييف هواء متطورة لضمان نمو النباتات بشكل آمن وصحي.

خطة وكالة ناسا والزراعة على القمر

وكانت كالة ناسا الفضائية الأمريكية أعلنت عن خطتها لبدء أول مشروع للزراعة على سطح القمر كجزء من بعثة أرتميس 3 المقررة عام 2025، المشروع المسمى LEAF (تأثيرات القمر على النباتات الزراعية) يهدف إلى دراسة إمكانية زراعة الخضروات والفواكه في بيئة القمر القاسية تمهيدًا لإنشاء مستوطنات بشرية دائمة على سطحه.

مشروع LEAF سيختبر زراعة مجموعة متنوعة من المحاصيل بما في ذلك الخضروات الورقية مثل الخس والجرجير وبعض الفواكه مثل الفراولة، كما ستساعد تلك التجربة في تحديد أنواع النباتات الأنسب للزراعة على القمر وتقييم القيمة الغذائية للمحاصيل المزروعة في بيئة غير أرضية.

وكالة ناسا مشروع الزراعة على القمر خطوة رئيسية للإنشاء مستوطنات بشرية

وكالة ناسا تعتبر مشروع الزراعة على القمر خطوة رئيسية نحو تحقيق هدفها في إنشاء مستوطنات بشرية دائمة على القمر وتوسيع معرفتنا حول زراعة النباتات في الفضاء، ويرى البعض أن هذه التجربة لديها إمكانيات هائلة لتغيير مستقبل استكشاف الفضاء وزراعة النباتات في بيئات غير أرضية.

تجارب لزراعة الخضر والفاكهة في التربة الفضائية

مشاريع أخرى للزراعة في الفضاء تمت مناقشتها أيضًا، بما في ذلك تجربة الباحثين الهولنديين في جامعة Wageningen الذين قاموا بتجربة زراعة مجموعة متنوعة من الخضروات في التربة المريخية والقمرية.

وعلى سبيل المثال، قام الهولنديون من جامعة Wageningen الهولندية، تحت إشراف الباحث فايهر واميلنك، بإعداد التربة المريخية والقمرية أولًا باستخدام البيانات المتاحة لهم، كما زرعوا فيها مجموعة متنوعة من الخضروات، وبينها: “الطماطم، والفجل، والبازلاء، والبصل، والكراث، السبانخ، والفلفل، الجرجير، والكينوا، والثوم”.

مفهوم الزراعة في الفضاء ونبذة عنه

لقد اكتسب مفهوم الزراعة الفضائية، أو زراعة النباتات في الفضاء أو على الأجرام السماوية مثل القمر أو المريخ، اهتماما كبيرا في السنوات الأخيرة، والهدف هو تطوير أنظمة إنتاج غذائي مستدامة يمكنها دعم البعثات الفضائية طويلة الأمد، مثل البعثات المأهولة إلى المريخ أو إنشاء قواعد قمرية.

ويعد مشروع LEAF التابع لناسا، والذي يركز على الزراعة على سطح القمر، خطوة مهمة على هذا الطريق، ومن خلال دراسة زراعة الخضروات والفواكه في البيئة القمرية القاسية، تهدف ناسا إلى فهم تحديات وإمكانيات زراعة الغذاء في ظروف خارج كوكب الأرض، كما أن المشروع يتضمن استخدام تكنولوجيا الدفيئة المتقدمة لخلق بيئة خاضعة للرقابة يمكنها حماية النباتات من درجات الحرارة القصوى، ونقص الغلاف الجوي وغيرها من الظروف القمرية.

ناسا ومشروع الزراعة على القمر وكيفية تحديد أنواع الخضر التي يمكن زراعتها

أحد الأهداف الرئيسية لـ LEAF هو تحديد الأنواع النباتية التي يمكن أن تزدهر في التربة القمرية وتقييم القيمة الغذائية للمحاصيل المزروعة في بيئة غير أرضية، حيث أن تلك المعلومات ستكون حاسمة للحفاظ على حياة الإنسان خلال المهام الفضائية طويلة الأمد، حيث يكون الوصول إلى الطعام الطازج ضروريًا لصحة الطاقم ورفاهيته.

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منظمات أخرى تسير على درب ناسا لزراعة الفضاء

بالإضافة إلى وكالة ناسا، تقوم منظمات وباحثون آخرون أيضًا باستكشاف الزراعة الفضائية، على سبيل المثال أجرى الباحثون الهولنديون في جامعة فاجينينجن تجارب على زراعة مجموعة متنوعة من الخضروات في تربة المريخ والقمر المحاكاة. يهدف عملهم إلى فهم تقنيات الزراعة والتحديات المرتبطة بالزراعة خارج كوكب الأرض.

زراعة القمر خطوة لاستعمار الفضاء

إن تطوير أنظمة الزراعة الفضائية المستدامة والفعالة لديه القدرة على إحداث ثورة في استكشاف الفضاء واستعماره، ويمكنه تزويد رواد الفضاء بالطعام الطازج، وتقليل الاعتماد على مهمات إعادة الإمداد من الأرض، والمساهمة في استدامة الوجود البشري في الفضاء على المدى الطويل.

بشكل عام، يمثل مشروع LEAF والمبادرات الأخرى في مجال الزراعة الفضائية مساعي علمية مثيرة يمكن أن يكون لها آثار بعيدة المدى على البعثات الفضائية المستقبلية وفهمنا لإنتاج الغذاء المستدام في البيئات القاسية.