“الموظفين بيفرحوا” موعد صرف مرتبات شهر أبريل 2024 بالزيادة المقررة تبعًا لوزارة المالية وجدول الصرف

يقوم العديد من الموظفين وأيضًا الأشخاص العاملين بمختلف هيئات الدولة والمؤسسات بالحرص على التعرف على موعد صرف مرتبات شهر أبريل 2024 وذلك بالزيادة المقررة من خلال محركات البحث جوجل عقب أن قامت وزارة المالية بالإعلان عنه هو فيما يلي سوف نرفق لكم الموعد بالتفصيل وأيضًا جدول الصرف بالزيادة.

موعد صرف مرتبات شهر أبريل 2024

من المفترض ان يكون موعد صرف مرتبات شهر أبريل 2024 بداية من اليوم الحادي والعشرون من أبريل 2024 إلى اليوم الثالث والعشرون من الشهر نفسه 2024، ومن الجدير بالذكر أنه إلى هذا الوقت الجاري لم تقم وزارة المالية بالإعلان عن أية أخبار تخص تقديم الصرف عن هذا الموعد وقد تم توضيح الأماكن الخاصة بالصرف وهي كما يلي:

منافذ شركات فوري المحافظ الإلكترونية المتعلقة بالهواتف المحمولة.

المكاتب المتعلقة بالبريد المصري.

الماكينات الخاصة بالصراف الآلي.

كافة البنوك العاملة بجمهورية مصر العربية.

جدول زيادة مرتبات شهر أبريل 2024

بينت وزارة المالية جدول الصرف بالزيادة ليكون كما يلي:

الدرجة الوظيفية الممتازة يحصل فيها مواطن على 12200 جنيه مصري.

كذلك أن الدرجة العليا يحصل فيها المواطن على 10200 جنيه مصري.

كما أن درجة المدير العام يحصل فيها المواطن على 9200 جنيه مصري.

كما أن الدرجة الوظيفية الأولى يحصل فيها المواطن على 8200 جنيه مصري.

كما أن الدرجة الوظيفية الثانية يحصل فيها مواطن على 8000 جنيه مصري.

كذلك أن الدرجة الوظيفية الثالثة يحصل فيها المواطن على 7500 جنيه مصري.

الدرجة الوظيفية رابعه يحصل فيها المواطن على 7000 جنيه مصري.

كذلك أن الدرجة الوظيفية الخامسة يحصل فيها المواطن على 6500 جنيه مصري.

الدرجة الوظيفية السادسة يحصل فيها المواطن على 6000 جنيه مصري.

موعد صرف مرتبات شهر أبريل 2024 للمعلمين

ويتم صرف مرتبات شهر أبريل 2024 للمعلمين، بداية من يوم 21 من شهر أبريل الجاري، ويستمر صرف مرتبات شهر أبريل 2024 للمعلمين لمدة 5 أيام.