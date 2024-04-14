المالية تعلن حقيقة تبكير موعد صرف مرتبات شهر أبريل 2024 للمعلمين بالدولة وجدول الحد الأدنى للأجور بعد الزيادة الجديدة للمرتبات

تزامنا مع موعد صرف مرتبات شهر أبريل 2024 للمعلمين، أعلنت وزارة المالية عن الموعد الرسمي للصرف خلال شهر أبريل الجاري خلال أيام الأحد والإثنين والثلاثاء الموافق 21 و 22 و 23، ونتيجة لتزايد عمليات البحث من المعلمين والمعلمات عن الموعد نوضح خلال السطور التالية الموعد الرسمي لأيام الصرف حسب الهيئات الحكومية

موعد صرف مرتبات شهر أبريل 2024 للمعلمين

قامت أداره المالية بالتأكيد عن صرف مرتبات شهر أبريل للمعلمين خلال الأيام المقبلة، والتي تستهل يوم الأحد 21 أبريل وفي هذا اليوم يتم صرف مرتبات وزارة القوى العاملة، مجلس الأمن القومي، الامانة العامة لمجلس الدفاع الوطني، الجهاز المركزي للحسابات، والمجلس الأعلى للصحافة، والتموين والتجارة الداخلية، ومديريات الطرق والنقل، ومجلس النواب، والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، والمجلس القومي لحقوق الإنسان

جدول صرف مرتبات أبريل 2024

بالإضافة إلى أنه يتم صرف مرتبات أبريل يوم الإثنين الموافق 22 من الشهر، وستكون المرتبات موجهة لوزارة الكهرباء والطاقة، لهيئة الاستثمار، وزارة المالية، وزارة الشباب والرياضة، وزارة التعليم العالي، وزارة التخطيط، وزارة الزراعة، وزارة الخارجية، الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، المحكمة الدستورية العليا، مجلس الوزراء، هيئة النيابة الإدارية، هيئة قضايا الدولة، وغيرها من الهيئات الحكومية.

الزيادة الجديدة في مرتبات شهر أبريل 2024 للمعلمين

يتم صرف مرتبات شهر أبريل للمعلمين لعام 2024 بعد الزيادة، وفقا لدرجة المعلمين التي تبدأ بدرجة الامتياز وتنتهي بالدرجة السادسة، ويتم صرفها على النحو التالي:

موظف الامتياز يحصل على مرتب بعد الزيادة 12.200 جنيه.

موظف الدرجة العليا يحصل على مرتب بعد الزيادة 10200 جنيه.

يحصل موظف درجة المدير العام بعد الزيادة 9200 جنيه.

يحصل موظف الدرجة الأولى بعد الزيادة 8200 جنيه.

يحصل موظف الدرجة الثانية بعد الزيادة 8000 جنيه.

يحصل موظف الدرجة الثالثة بعد الزيادة 7500 جنية.

يحصل موظف الدرجة الرابعة بعد الزيادة 7000 جنية.

يحصل موظف الدرجة الخامسة بعد الزيادة 6500 جنية.

يحصل موظف الدرجة السادسة بعد الزيادة 6000 جنية.

تبكير صرف مرتبات شهر أبريل 2024 للمعلمين

وفي سياق متصل، أكدت الوزارة أنه لا يوجد أي تبكير في صرف مرتبات شهر أبريل 2024 للمعلمين، وأن جميع الأخبار التي تم تداولها بشأن تكبير صرف المرتبات، ليس لها أساس من الصحة.

ما هي شروط استحقاق المعاش؟

يمكن للفرد الحصول على المعاش وفقًا لقانون التأمينات والمعاشات رقم 148 لعام 2019، الصادر عن مجلس النواب، في عدة حالات، بما في ذلك بلوغه سن الشيخوخة واكتمال مدة الاشتراك في التأمين والتي لا تقل عن 120 شهرًا، وتصبح 180 شهرًا بعد 5 سنوات من تاريخ الاشتراك، كما يُصرف المعاش عند حدوث الوفاة أو العجز الكامل أو العجز الجزئي المستديم، شريطة أن لا يكون هناك عمل آخر للفرد لدى صاحب العمل.