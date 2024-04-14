رسميا…موعد صرف معاشات شهر مايو 2024 بالزيادة الجديدة 15 % وفقا لهيئة التأمينات الاجتماعية وكيفية الاستعلام

موعد صرف معاشات شهر مايو 2024 من أكثر الكلمات التي تصدرت محركات البحث جوجل، خاصة بعد أن أعلنت الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية عن استعدادها لصرف المعاشات لشهر مايو المقبل لهذا العام، حيث إنه من المقرر يتم الصرف بعد انتهاء إجازة عيد الفطر المبارك ب 15 يوما، بالإضافة إلى أنها أعلنت عن صرف المعاشات بالزيادة الثالثة التي نص عليها الرئيس عبد الفتاح السيسي، والتي ستكون كحد أقصى بمعدل 15 %

موعد صرف معاشات شهر مايو 2024 وأماكن الصرف

وفقا لقرار هيئة التأمينات الاجتماعية أن موعد صرف معاشات شهر مايو 2024، يستهل يوم الأربعاء الموافق 1 مايو 2024 ويستمر لمدة ستة أيام على أن ينتهي يوم الإثنين الموافق 6 مايو 2004، حيث بلغ عدد الأفراد المستحقين لصرف معاشات شهر مايو أحاد عشرة ملايين مواطن، كما أعلنت الهيئة الاجتماعية عن أماكن الصرف للزيادة الجديدة الثالثة من خلال منافذ الصرف التي تتمثل في “ماكينات الصرافة الآلية ATM، وفيزا كارت المعاش، منافذ فوري، بنك ناصر الاجتماعي، المحافظة الإلكترونية على الهواتف الذكية لكافة الشبكات، مكاتب البريد المصري في القاهرة والمحافظات الأخرى”.

طريقة الاستعلام عن معاشات مايو لعام 2024 الجاري.

للاستعلام عن معاشات مايو أتاحت هيئة التأمينات الاجتماعية رابطا إلكترونيا يمكن الاستعلام باتباع الخطوات التالية:

قم بالدخول عبر موقع التأمينات الاجتماعية من هنا ثم قم بالضغط على أيقونة صاحب معاش، ثم النقر على قائمة الخدمات التأمينية. بعد ذلك قم بالاستعلام عن معلومات المستحق لمعاش مايو. ثم قم بتدوين الرقم القومي في المربع الموضح بالموقع. ثم قم بالضغط على «استعلام». بعد لحظات تظهر أمامك نافذة جديدة تحتوي على بيانات المستعلم.

ما هي شروط استحقاق المعاش؟

يمكن للفرد الحصول على المعاش وفقًا لقانون التأمينات والمعاشات رقم 148 لعام 2019، الصادر عن مجلس النواب، في عدة حالات، بما في ذلك بلوغه سن الشيخوخة واكتمال مدة الاشتراك في التأمين والتي لا تقل عن 120 شهرًا، وتصبح 180 شهرًا بعد 5 سنوات من تاريخ الاشتراك، كما يُصرف المعاش عند حدوث الوفاة أو العجز الكامل أو العجز الجزئي المستديم، شريطة أن لا يكون هناك عمل آخر للفرد لدى صاحب العمل.