“شوف اسمك فيهم” .. كشوف اسماء المشمولين في الرعاية الاجتماعية الوجبة الاخيرة 2024 عبر مظلتي PDF

في الحقيقة أن برنامج الرعاية الاجتماعية يكون الشغل الشاغل لكثير من الأشخاص في تلك الفترة الحالية، لذا يتم البحث عن اسماء المشمولين في الرعاية الاجتماعية الوجبة الاخيرة 2024، إذ أن وزارة الشؤون العراقية تقدم ذلك البرنامج لكي يتم منح الدعم لكل الأشخاص الأكثر احتياجًا بالدولة وهذا لكي تستطيع إتاحة المتطلبات الأساسية والمحورية الخاصة بها بالمعيشة وفيما يلي سوف نرفق لكم كيفية استخراج اسماء المشمولين بالدعم من خلال منصة مظلتي.

اسماء المشمولين في الرعاية الاجتماعية الوجبة الاخيرة 2024

من الممكن بسهولة لجميع المتقدمين لتلقي دعم برنامج رعاية الاجتماعية من جانب وزارة العمل والشؤون العراقية أن يتبعوا الخطوات التالية لكي يستطيعوا التعرف على اسماء المشمولين في الرعاية الاجتماعية الوجبة الاخيرة 2024 وهي كما يلي:

الخطوة الأولى الانتقال الى الموقع الرسمي المتعلق بمنصة مظلتي عن طريق النقر على هذا الرابط

الخطوة الثانية تدوين اسم المستخدم بصورة صحيحة.

الخطوة الثالثة كتابة رقم الهوية المتعلق بك.

الخطوة الرابعة الانتقال بصورة مباشرة للصفحة التالية الخاصة بالموقع.

الخطوة الخامسة انتقاء رقم الوجبة.

الخطوة السادسة كتابة كل البيانات اللازمة الخاصة بك.

الخطوة الأخيرة النقر على زر بحث.

شروط التسجيل في برنامج الرعاية الاجتماعية الوجبة الاخيرة

توجد مجموعة شروط محددة من جانب وزارة العمل العراقية لكي يتم الحصول على دعم رعاية الاجتماعية وهي تكون متمثلة في الآتي: