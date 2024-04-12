رابط وجميع خطوات التسجيل في حملة الراجحي للحج 1445 تعرف على الشروط الأساسية

حملة مؤسسة الراجحي للحج تعد من أكبر المؤسسات التي تساعد الكثير من الأشخاص داخل المملكة العربية السعودية على أداء فريضة الحج، كما يتساءل عدد كبير من المواطنين حول كيفية التسجيل في حملة الراجحي للحج، وشروط التسجيل والخطوات اللازمة ورابط التسجيل بالحملة وهو ما سنتعرف عليه خلال الفقرات التالية.

كيفية التقديم لحملة الحج الحر عبر حملة الراجحي للحج

تحتاج إلى اتباع الخطوات التالية للتقديم لحملة الحج الحر عبر حملة الراجحي للحج:

1. قم بزيارة موقع وزارة الحج والعمرة في المملكة العربية السعودية على الرابط التالي”إضغط هنا ”

2. قم بتسجيل الدخول على الموقع باستخدام بياناتك الشخصية.

3. اختر خدمة الحج من القائمة المتاحة أمامك.

4. اختر البرنامج المناسب لك من بين البرامج المتاحة.

5. حدد عدد التذاكر التي تحتاجها والمدينة التي تود الإقامة فيها أثناء الحج.

6. بعد الانتهاء من الخطوات السابقة، انقر على زر “إرسال” لإرسال طلبك.

7. ستظهر لك قائمة بجميع الحملات المتاحة. قم باختيار الحملة التي تناسبك.

8. حدد الطريقة التي تريد التواصل بها مع مؤسسة الراجحي.

9. بعد الانتهاء من الخطوات السابقة، انقر على زر “تأكيد” لتأكيد طلبك.

تعرف على شروط التسجيل حملة الراجحي للحج

بالنسبة لشروط التسجيل في مؤسسة الراجحي للحج، فإليك بعض الشروط الأساسية:

1. يجب أن يكون المتقدم من الجنسية السعودية أو أن يكون قد مكث في بلاد الحرمين الشريفين لمدة عام كامل قبل الحج.

2. يجب أن يكون تصريح الإقامة للمقيمين ساريا خلال فترة الحج.

3. راتب المتقدم للمنحة الحج لا يجب أن يتجاوز 6000 ريال سعودي للمواطن السعودي و3000 ريال سعودي للمواطن غير السعودي.

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4. يجب أن يكون عمر المتقدم للحملة أقل من 65 سنة.

5. يجب أن يكون المتقدم للحج لديه القدرة البدنية لأداء فريضة الحج وشعائرها.

6. يلزم وجود محرم للنساء المتقدمات للحملة.

7. يجب تقديم جميع الأوراق والمستندات المطلوبة بشكل كامل وسارية.

كيفية التواصل مع مع حملة مؤسسة الراجحي الخيرية للحج

بالنسبة لطرق التواصل مع حملة الراجحي الخيرية، يمكنك استخدام الطرق التالية:

– يمكنك زيارة صفحة الراجحي على منصة التواصل الاجتماعي تويتر.

– يمكنك زيارة الصفحة الرسمية للراجحي على جوجل والدخول على الرابط com/ Coordinators.