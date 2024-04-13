ارتاحي من زن العيال طول النهار.. تردد قناة طيور الجنه الجديد2024 بجودة رائعة.. نزلها ودلع العيال يلا !!

تعتبر قناة طيور الجنة واحدة من أبرز القنوات التلفزيونية الخاصة بالأطفال في الوطن العربي، حيث تقدم مجموعة متنوعة من البرامج والأناشيد التي تهتم بتعليم الأطفال وتربيتهم بشكل إيجابي، تأسست قناة طيور الجنة في عام 2008 وحققت نجاحا كبيرا في فترة قصيرة نظراً للمحتوى المميز الذي تقدمه والجهود التي تبذلها في سبيل تلبية احتياجات الصغار.

قناة طيور الجنه

أحد العوامل الهامة التي تساهم في نجاح قناة طيور الجنة هو تردد القناة الذي يتيح للمشاهدين الوصول إليها بسهولة ودون عناء، يعتبر تردد القناة أمراً ضرورياً لضمان وصول البرامج والأناشيد التعليمية إلى الجمهور المستهدف، خاصة الأطفال الذين يعتمدون بشكل كبير على التلفاز كوسيلة ترفيهية وتعليمية، وتردد قناة طيور الجنة يختلف من دولة لأخرى ومن منطقة إلى أخرى، ولكن يمكن الحصول على التردد الصحيح من خلال استخدام جهاز الاستقبال الخاص بك.

عادة ما يتم تحديث الترددات بشكل دوري من قبل الشركات الرسمية المسؤولة عن بث القنوات، لذا ينصح بمتابعة المواقع الرسمية للحصول على أحدث التحديثات، وقناة طيور الجنة توفر للأطفال برامج تعليمية مسلية ويتضمن محتواها حكايات وقصص خيالية، أناشيد تربوية، برامج تثقيفية وترفيهية تساعد الأطفال على تطوير مهاراتهم ومعرفتهم وتحفيزهم على اكتشاف العالم من حولهم، بفضل هذه البرامج المتنوعة والمحببة للأطفال، تصبح قناة طيور الجنة وجهة مفضلة لهم لقضاء وقتهم أمام الشاشة.

تردد قناة طيور الجنه

تردد القناة على النايل سات

التردد هو 11274.

معدل الترميز هو 27500.

الاستقطاب هو أفقي.

معامل تصحيح الخطأ هو 3/4

مميزات قناة طيور الجنة

يتميز طيور الجنة بعدة سمات تجعلها قناة هامة للأطفال، منها: