بالخطوات.. طريقة استخراج البطاقة الوطنية الموحدة في العراق 2024 بالمستندات

تعتبر البطاقة الوطنية الموحدة في العراق، هي من أكثر المستندات الرسمية التي لا يمكن الإستغناء عنها، حيث إن هذه البطاقة أصبح من السهل إستخراجها عبر حجز موعد والعمل على تقديمه المستندات المطلوبة إلكترونيًا، ومن ثم يتم على الفور مراجعة الطلبات المقدمة والعمل على تحديد الموعد التي يمكنك به الحصول على البطاقة، ويكون وفقًا لمجموعة من الإجراءات الهامة التي نكشفها لكم في السطور التالية.

كيفية حجز البطاقة الوطنية الموحدة في العراق

هناك بعض الخطوات الهامة لكي يتم القيام بإستخراج البطاقة الوطنية الموحدة في العراق، وفقًا لما يلي:-

أن يتم الذهاب إلى موقع البطاقة الوطنية الموحدة عبر الإنترنت.

بعد ذلك يتم تحديد نوع الخدمة التي ترغب في التقديم إليها.

تعبئة استمار طلب الحصول على البطاقة الوطنية الموحدة.

ليتم إرفاق كافة المستندات المعنية بإستخراج البطاقة.

النقر على زر “حجز”.

لكي يتم “إتمام الحجز” في النهاية.

وعندها تُرسل إليك رسالة نصية بموعد استلام البطاقة عقب صدورها مباشرة.

وثائق استخراج البطاقة الوطنية في العراق

من أهم المستندات التي يجب احضارها لكافة الراغبين في استخراج البطاقة الوطنية الموحدة، ما جاء على النحو الأتي:-