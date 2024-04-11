تردد قناه طيور الجنة الجديد 2024.. تردد قناه القط والفار أفضل قنوات الأطفال

يبحث أولياء الأمور عن تردد قناه توم وجيري الجديده 2024 نظرا لما تقدمه من محتوى ترفيهي لأطفالهم حيث تعد قناه توم وجيري من أفضل القنوات الترفيهية التي تقدم محتوى متميز لا يعرض على أي قناه أطفال أخرى ومن أشهر افلام الكرتون التي تبثها القناه كرتون القط والفار الشهير الذي يتماشى مع اعمار الاطفال المختلفه.

تردد قناه توم وجيري الجديده 2024.

شهد محرك بحث جوجل العديد من عمليات البحث عن تردد قناه توم وجيري الجديده 2024. نظرا لما قدمته القناه من العديد من أفلام الرسوم المتحرك القط والفار.

التردد:11315

معدل الترميز:27500

معدل الاستقطاب:افقي

كيفيه ضبط تردد قناه توم وجيري الجديده 2024.

في البدايه يجب ضيط القمر الصناعي المصري نايل سات وعرب سات.

قم بنقر على ايقونه الاعدادات المتاح لدى المستخدم في جهاز التحكم الخاص بك.

بعد ذالك اضغط على كلمه البحث التي توجد في القائمه الرائسيه.

وللبحث عن القناه يتم اختيار القمر الصناعي من خلالها.

ثم قم بإادخال تفصيل التردد ثم انقر على زر البحث.

وبعد إكمال الخطوات التالية عليك انتظار نزول القناه ومن ثم انقر على زر الحفظ.

متى أنشئت قناه توم وجيري.

حصلت قناه توم وجيري على شهرا كبيره منذ عقد من الزمن وكان مؤسس القناه جوزيف باربيرا يبدع في تصميم افلام الرسوم المتحركة التي بثتها القناه حيث إنتجت أكثر من 166 حلقه من سنه 1940 إلى 1967 بالاضافه إلى حلقتين إضافيتين عام 2001 و 2005 وبعد وفاة جوزيف بابييرا عام 2014 اضافه حلقتين إضافيتين 2021 وفي هذا الوقت الحالي توقف انتاج الكرتون لأنه تعده مرحله الترفيه فقط بل أصبح منام رموز تاريخ الرسوم المتحركة عبر مر الزمان.