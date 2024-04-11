“الحق العرض قبل نهاية العيد”.. أرخص وأفضل 3 هاتف iPhone تشتريهم الان.. مميزات هتبهرك!

في ظل الإحتفال بعيد الفطر المبارك، يبحث الكثير من الأشخاص عن أفضل الهواتف وأرخصهم سعرًا، نظرًا لما يتم عرضه في هذه الأيام من هواتف مبالغ فيها بالأسعار، إضافة إلى أن هذا الوقت تزداد فيه الهدايا الشخصية سواء كانت مادية أو معنوية، ليكون هاتف iPhone هو من أروع الهواتف التي يمكن شراءها في هذه المناسبة السعيدة، لكن كم يبلغ سعره الاقتصادي، هو ما نكشفه لكم في السطور التالية.

أرخص هواتف iPhone في العيد

من أبرز أنواع هواتف iPhone المميزة التي يمكن شراءها في عيد الفطر المبارك، ما جاء على النحو الأتي:-

هاتف iPhone SE 2022 أرخص هاتف في السوق من بين أنواع iPhone الأخرى، يمتلك العديد من المواصفات الأكثر من رائعة، ويصل سعره تقريبًا إلى 429 دولار، تصل مقاس الشاشة الخاصة بالهاتف إلى 4.7 بوصة، دقة الكاميرا في الهاتف تبلغ 12 ميابكسل.

iPhone 11 هذا الهاتف من الممكن أن يكون الخيار المناسب للعديد من الأشخاص الراغبين في جعله هدية قيمة بعيد الفطر المبارك، على أن تبلغ كاميرا الهاتف إلى 12 ميجابكسل، إضافة إلى شاشة من نوع Liquid Retina HD مقاس 6.1 بوصة.

وأخيرًا هاتف iPhone 12 mini هو صغير الحجم وسعره يصل تقريبًا إلى 599 دولار يتمتع بالعديد من المميزات والمواصفات الأكثر من رائعة.

شراء هواتف أيفون

عند شراء أي هاتف سواء كان من نوع أيفون أي نوع من أنواع الهواتف الأخرى، يجب النظر إلى الميزانية والحجم والميزات وكذلك اللون، والتدقيق جيدًا ما إذا كان هاتف جيد أم مستعمل، قبل القيام بدفع أي مبالغ مالية في شراءه.