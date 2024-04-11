تعرض اليوم.. مسلسل قيامة عثمان الحلقة 156.. تردد قناة الفجر الجزائرية على جميع الإقمار الصناعية

الحلقة رقم 156 من المسلسل التاريخى عثمان بن أرطغرل ، حيث يسعى الملايين من عشاق، ومحبي مسلسل “المؤسس عثمان” إلى العثور على تردد قناة الفجر الجزائرية، بهدف مشاهدة الحلقة الكاملة والمترجمة للمسلسل، والتى سيتم عرضها خلال هذا الاسبوع ، وتُعتبر قناة الفجر الجزائرية إحدى المنصات الإعلامية المرموقة في العالم العربي، حيث تتميز بتقديم مجموعة متنوعة من المسلسلات التركية الناجحة التي حازت على شعبية كبيرة، بما في ذلك أعمالٌ مثل “المؤسس عثمان” و”صلاح الدين”، تحتل قناة الفجر مكانة متميزة كوجهة مفضلة للمشاهدين الذين يبحثون عن تجربة ترفيهية شاملة، تتضمن الدراما والأفلام العربية، ومن خلال التقرير التالى نقوم بتقديم المعلومات الكاملة التى من خلالها تستطيع الحصول على تردد قناة الفجر الجزائرية بكل سهولة ويسر.

تردد قناة الفجر لمشاهدة المسلسل التاريخى عثمان الحلقة 156:

قناة الفجر الجزائرية هي قناة تلفزيونية جزائرية تعمل على نقل المحتوى الترفيهي والإعلامي إلى المشاهدين في الجزائر والعالم العربي، وتأسست القناة في عام 1996 وتعتبر واحدة من القنوات البارزة في المنطقة وذلك عبر التردد التالى:

القمر الصناعي:نايل سات

تردد القناة: 12034.

معدل الاستقطاب: أفقي (H).

معامل تصحيح الخطأ: 4/3.

معدل الترميز: 27500.

القمر الصناعي عرب سات:

تردد القناة: 11034.

معدل الاستقطاب: عمودي (V).

معامل تصحيح الخطأ: 5/6.

معدل الترميز: 27500.

موعدعرض مسلسل قيامة عثمان الحلقة 156:

تسر قناة الفجر الجزائرية أن تعلن عن جدول عرض مسلسل “قيامة عثمان” الشهير، حيث ستكون المواعيد كما يلي:

– بتوقيت القاهرة: الساعة 11 مساءً.

– بتوقيت السعودية: 12 منتصف الليل.

ويتم عرض حلقة واحدة من مسلسل “قيامة عثمان” في الأسبوع، وتحديدًا يوم الخميس، يتم توفير إعادة الحلقة في يوم الجمعة التالية