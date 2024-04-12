“لولو عايزة العيدية!!”.. تردد قناة وناسة الجديد 2024 wanash لمشاهدة اغاني لولو وميدو طول اليوم على جميع الاقمار

تم تغيير تردد قناة وناسة الجديد 2024 خلال الساعات الأخيرة من خلال قيام إدارة القناة بإدخال بعض التعديلات من أجل تحسين تجربة اللعب داخل اللعبة، كما أن القناة تهتم ببث محتوى هادف للأطفال وتعليمي وتثقيفي وترفيهي في آن واحد، الذي يحتاجه الطفل خلال مراحله العمرية الأولى، وفي هذا الصدد سوف نتعرف على كافة التفاصيل عن القناة إلى جانب ذلك ترددها عبر السطور القادمة.

تردد قناة وناسة الجديد 2024

لابد التعرف على تردد قناة وناسة الجديد 2024 حيث تم تنزيل لها على عدة أقمار صناعية من أجل متابعتها بشكل جيد في كافة البلدان العربية، ويكون ترددها على النحو التالي:

القمر الصناعي: النايل سات.

تردد القناة: 11470.

معدل الاستقطاب: عمودي.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 5/6.

جودة القناة: SD.

وبينما ترددها على عرب سات يكون على النحو التالي:

تردد القناة: 11270.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 3/4.

جودة القناة: HD.

قم بإدخال هذه الإعدادات على جهاز الاستقبال الخاص بك للاستمتاع بأحدث برامج وناسة بجودة عالية الوضوح.

طريقة تنزيل تردد قناة وناسة الجديد 2024

يستطيع المتقدم تنزيل تردد قناة وناسة الجديد 2024 من خلال اتباع الخطوات التالية:

انقر على القائمة من خلال ريموت الكنترول.

اختر كلمة البحث اليدوي من القائمة.

اضغط على كلمة إضافة ترددات.

حدد القمر الصناعي الذي يناسبك سواءً كان عرب سات أو نايل سات.

أدخل كافة البيانات الخاصة بالقناة مثل التردد، ومعدل الترميز، ومعامل تصحيح الخطأ.

انقر على كلمة البحث.

وستبدو أمامك قناة وناسة في قائمة القنوات المتاحة.

وفي الختام اختر كلمة حفظ للحفظ والخروج.

ومن خلال تنفيذ هذه الخطوات، يمكنك تثبيت وتنزيل قناة وناسة بنجاح على جهاز الاستقبال الخاص بك.

البحث مازال مشتعل من قبل الاطفال واولياء امورهم على تردد قناة وناسة الجديدة لضبطها على جهازهم الخاص، ومن خلال الخطوات المذكورة في الاعلى يمكنكم ذلك.