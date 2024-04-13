Seventh meal ..هنا اسماء المشمولين في الرعاية الاجتماعية الوجبة السابعة 7 عبر موقع وزارة العمل ومنصتي

ارتفعت مؤشرات البحث عن اسماء المشمولين في الرعاية الاجتماعية الوجبة السابعة 2024 خلال الساعات الراهنة حيث قدمت الحكومة العراقية هذا الدعم لكافة مواطني العراق المستحقين الرعاية الاجتماعية، وأعلنت عن كافة خطوات الاستعلام لكي يتحقق المتقدمين من مدى استحقاقهم بالرعاية الاجتماعية حيث وفرت الوزارة للمقبولين دعما شهريا من أجل رفع مستواهم الاجتماعي ومساعدتهم على مواجهة الظروف الاقتصادية المتدنية.

اسماء المشمولين في الرعاية الاجتماعية الوجبة السابعة 2024

وقبل أن نستعرض كيفية الاستعلام عن اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة السابعة 2024، ينبغي التنويه عن شروط الاستحقاق التي توفره الدولة لكافة المستحقين، ومنها:

إحضار جميع الوثائق المطلوبة للتقديم.

أن يتراوح عدد أفراد الأسرة 4 أفراد.

أن ينتمي المتقدم إلى الجنسية عراقية.

يشترط أيضا إقامته الدائمة بالعراق.

أن يكون أعمار المرشحين للرجال مابين 18 و60 عاماً، وبينما النساء تكون أعمارهم ما بين 15 و55 عاماً.

عدم امتلاك أي عقارات أو أصول عالية.

عدم وجود دخل ثابت، بل يجب أن يكون الدخل محدوداً أو متوسطاً.

أن يكون متمتعا بجميع الحقوق المدنية والسياسية

خطوات الاستعلام عن اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة السابعة 2024

أتاحت وزارة الشؤون الاجتماعية العراقية الاستعلام عن اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة السابعة 2024 من خلال تنفيذ مجموعة من الإجراءات التالية:

الدخول إلى منصة مظلتي.

اضغط على الصفحة الرسمية لهيئة الحماية الاجتماعية.

انقر على الرعاية الاجتماعية.

أدخل كافة المعلومات المطلوبة بشكل صحيح في الخانات المخصصة.

اضغط على رمز البحث وأدخل بعد ذلك رقم بطاقة الهوية الوطنية الخاصة بالمتقدم.

اكتب بعد ذلك اسمك كاملا في المكان المحدد لذلك.

اضغط بعد ذلك على الاستعلام.

ومن ثم سوف تبدو قائمة بأسماء المستحقين بالرعاية الاجتماعية.

اضغط بعد ذلك على تنزيل الكشوفات.

تحقق بعد ذلك من قبولك ضمن كشوفات الرعاية الاجتماعية.

مازالت الفرصة امامك عزيزي القارئ للتسجيل في الرعاية الاجتماعية بالعراق للحصول على الدعم الحكومي الذي تقدمه حكومة العراق منذ فترة طويلة، حيث وضحنا لكم من خلال السطور الماضية طريقة التقديم في الرعاية.

حالة من الغضب تنتاب المتقدمين للحصول على الرعاية الاجتماعية بسبب تأخر صرف الوجبة السابعة ومرور شهر رمضان وعيد الفطر دون ان تصرف.

لم تتوقف حتى الان عمليات البحث في جوجل على متي يتم صرف الوجبة السابعة من الرعاية الاجتماعية؟ فالكل يسعى لمعرفة موعد الصرف الذي تأخر كثيرا، ولكن الوزارة لم تعلن حتى هذه اللحظة عن موعد صرف الدفعة السابعة ولم تكشف على اسماء المقبولين.