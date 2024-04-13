حمل download كشف أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة السابعة عبر منصة مظلتي spa.gov.iq بعموم محافظات العراق

يترقب العديد من المواطنين كافة التفاصيل عن اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة السابعة 2024، حيث إن الوزارة حاليا في عمليات فحص الطلبات التي يقدمها المواطنون من أجل صرف الرعاية الاجتماعية لكافة المستحقين وذلك بعد التحقق من الشروط المستحقة من أجل توفير الرعاية الاجتماعية للأشخاص أكثر احتياجا.

اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة السابعة 2024

في صدد حديثنا عن اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة السابعة 2024، ينبغي التنويه إلى أن وزارة العمل والشؤون الاجتماعية العراقية عن كافة المعايير والشروط اللازمة لتحديد المواطنين المستحقين للحصول على الوجبة السابعة من برنامج الرعاية الاجتماعية، وهي:

أن ينتسب المتقدم إلى الجنسية العراقية.

أن يقيم أيضا بالعراق بصفة دائمة.

أن يكون من ضمن الأسر الفقيرة التي تحتاج الدعم بشكل كبير.

تقديم إثبات بالحالة الاجتماعية له ولأسرته وتفيد بتدني مستواها الاجتماعي.

ألا يكون قد حصل سابقا على أي رواتب شهرية من الضمان الاجتماعي.

أن يتراوح عمر المتقدم مابين 18 و60 عاماً وهذا بالنسبة للرجال، وأما النساء تكون أعمارهن مابين 15 إلى 55 عاماً.

عدم امتلاك لعقارات وأراضي خاصة بالتقدم.

خطوات الاستعلام عن اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة السابعة 2024

يتاح لجميع المواطنين الاستعلام عن اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة السابعة 2024 من خلال اتباع مجموعة من الإجراءات التالية:

الولوج إلى منصة مظلتي.

ابحث عن الخدمات الإلكترونية وانقر عليها.

حدد برنامج برنامج الرعاية الإجتماعية من خلال القوائم المتاحة.

أدخل بعد ذلك رقم الوجبة وكذلك المحافظة التي يقنط بها المتقدم.

اكتب بعد ذلك الرقم القومي بشكل صحيح وانقر على استعلام.

وبعد دقائق معدودة سوف تظهر أمام المتقدم كافة الكشوفات بصيغة بي دس اف.

ومن خلال تلك الخطوات يستطيع المتقدم التحقق من مدى استحقاقه من برنامج الرعاية الاجتماعية.

لم تعلن بعد وزارة العمل والشؤون الاجتماعية بالعراق عن اسماء المقبولين في الرعاية الاجتماعية بالعراق الوجبة السابعة ولم يتم تحديد موعد الصرف الرسمي لتلك الدفعة التي طال الانتظار لهم كثيرا جدا، فتابعونا فسوف نوافيكم بكل ماهو جديد اول بأول.

لا جديد يذكر خلال الساعات الصباحية من يوم الجمعة 12 ابريل من قبل وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، فمازالت الرؤية ضبابية بشأن موعد صرف الوجبة السابعة من الرعاية ولم يعلن بعد موعد صرفها.

مازلنا نترقب ونتابع معكم لحظة بلحظة وساعة بساعة بل دقيقة بدقيقة أخر أخبار الوجبة السابعة من الرعاية الاجتماعية والتي لم تصرف بعد، حيث لم تحدد وزارة العمل والشؤون الاجتماعية بالعراق حتى وقتنا هذا موعد صرف الوجبة ولم تكشف عن اسماء المستحقين للصرف.