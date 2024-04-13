عبر هذا الرابــط.. لينك التجنيد في قطر للاجانب 2024 الأوراق المطلوبة عبر موقع وزارة الداخلية القطرية

ننشر لكم تفاصيل التجنيد في قطر للاجانب 2024، حيث قامت وزارة الداخلية القطرية بالإعلان عن فتح باب التقديم لطلبات التجنيد في الشرطة سواء لمواطنيها القطريين أو للأجانب من مواليد دولة قطر، حيث أتاحت التقديم لكافة الجنسيات والمؤهلات وفقًا لمجموعة من الشروط والمعايير، ومن خلال السطور القادمة سوف نستعرض تفاصيل الموضوع.

التجنيد في قطر للاجانب 2024

أتاحت وزارة الداخلية التقديم على التجنيد في قطر للاجانب 2024 بشكل إلكتروني من خلال اتباع الخطوات التالية:

توجه إلكترونيًا إلى موقع التقديم على التجنيد في قطر للأجانب هنا .

انقر على الرابط الموجود بالصفحة.

حدد المسمى الوظيفي لك وانقر عليه.

أدخل كافة البيانات الشخصية المطلوبة منك بدقة.

ارفق الأوراق والوثائق المطلوبة للتقديم.

انقر بعد ذلك على زر تقديم الطلب.

شروط التجنيد في قطر للأجانب

وضعت وزارة الداخلية القطرية مجموعة من الشروط والضوابط لقبول الأجانب في التجنيد وهي كالتالي:

يشترط ألا يزيد عمر المتقدم عن 30 سنة وقت التقديم.

يجب أن يكون المتقدم حاصلًا على الشهادة الإعدادية كحد أدنى.

يشترط اجتياز المتقدم للكشف الطبي الذي يثبت خلوه من أي أمراض بدنية أو نفسية.

كما يشترط أن يكون المتقدم مجيدًا إجادة تامة للغة العربية وكذلك اللغة الانجليزية.

يلزم ألا يكون المتقدم يعمل في القطاع الحكومي أو الخاص بالدولة

الأوراق والمستندات المطلوبة للتقديم على طلب التجنيد في قطر للأجانب

لكي يتم القبول في طلب التجنيد في قطر للأجانب توافر الوثائق والمستندات التالية:

صورة من شهادة ميلاد المتقدم.

شهادة تثبت إجادة اللغة الانجليزية للمتقدم.

صورة من بطاقة الهوية الوطنية أو جواز السفر.

شهادة المؤهل الدراسي الخاصة بالمتقدم ويجب أن يكون حاصلًا على الإعدادية على الاقل.

شهادة الفحص الطبي التي تثبت خلو المتقدم من أي أمراض بدنية.

صور شخصية حديثة للمتقد م مقاس 4×6 بخلفية بيضاء.

ما هي أبرز مزايا الإلتحاق بالجيش القطري 2024؟

أوضحت وزارة الداخلية القطرية أهم المميزات التي يحصل عليها المتقدم أو المتقدمة عند التقديم والقبول في الوظائف الخالية التجنيد بالجيش القطري، وهي: