بالرقم القومي…رابط الاستعلام عن تكافل وكرامة لشهر أبريل 2024 وموعد الصرف بالزيادة الجديدة

يبحث العديد من المواطنين عبر محركات البحث جوجل عن رابط الاستعلام عن تكافل وكرامة لشهر أبريل 2024، لذلك قامت وزارة التضامن الاجتماعي عن الكشف عن موعد صرف المعاش في الموعد المقرر من قبل وزارة المالية في منتصف كل شهر خلال السنة، وهذا الموعد يتم في كافة المناطق والمحافظات، وهذا يعني أنه يتم صرف معاش تكافل وكرامة لشهر أبريل الجاري يوم الإثنين الموافق 15 أبريل.

رابط الاستعلام عن تكافل وكرامة لشهر أبريل 2024

بناء على أهمية الأمر لدى العديد من المواطنين نستعرض خلال موقعنا الإخباري رابط الاستعلام عن تكافل وكرامة لشهر أبريل 2024، الذي يمكن كافة المواطنين من الاستعلام خلال خطوات بسيطة وفي عدة دقائق فقط:

الدخول عبر بوابة الاستعلام ببرنامج تكافل وكرامة التابعة لوزارة التضامن الاجتماعي من هنا ثم قم بتدوين رقم بطاقة الرقم القومي للمستفيد، رقم الهاتف. ثم قم بالضغط على أيقونة الاستعلام.

صرف معاش تكافل وكرامة الزيادة الجديدة

أعلن الرئيس عبد الفتاح السيسي عن الزيادات الجديدة لشهر أبريل، التي يتم استحقاقها المواطنين يستوفون شروط وضوابط الوزارة، حيث تبلغ قيمة زيادة معاشات تكافل وكرامة 2024 بمعدل 15 % أي تكلفه 5.5 مليارات جنيه، وبهذا يعني أن الزيادة خلال عام 2024 تبلغ 55 % من قيمة المعاش، والكثير بالذكر أنه تم تنفيذ هذا القرار منذ شهر مارس السابق، على أن يتم تخصيص 41 مليار جنيه معاش تكافل وكرامة العام المالي 2025/2024.

أماكن صرف معاش تكافل وكرامة

صرف معاش تكافل وكرامة، أعلنت وزارة التضامن الاجتماعي عن أماكن الصرف المختلفة والتي تتمثل في فروع بنك ناصر الاجتماعي، الماكينات الخاصة بهيئة القومية للبريد المصري، ماكينات ATM الفورية من كافة المنافذ التجارية، وطبقا لما أعلنت وزارة التضامن الاجتماعي يستفيد من معاش تكافل وكرامة خلال الشهر الجاري 5.2 ملايين أسرة.

قيمة معاش تكافل وكرامة بعد الزيادة 2024

– للأسرة: ارتفعت إلى 826.56 جنيه بدلًا من 718.75 جنيه.

– للمسنين والأشخاص من ذوي الإعاقة: ارتفعت إلى 743.91 جنيه بدلًا من 646.88 جنيه.

– للأيتام: ارتفعت إلى 578.59 جنيه بدلًا من 503.13 جنيه.

أعرب الرئيس عبد الفتاح السيسي في أبريل الماضي عن الزيادة الجديدة التي يستحقها المواطنون الذين تنطبق عليهم شروط وضوابط الوزارة، وتبلغ نسبة الزيادة في معاشات تكافل وكرامة في عام 2024 نحو 15% بتكلفة 5.5 مليار جنيه، أي أن الزيادة خلال عام 2024 تبلغ 55% من قيمة المعاش، كما تجدر الإشارة إلى أن هذا القرار تم تطبيقه منذ مارس الماضي، على أن يتم تخصيص 41 مليار جنيه لمعاشات تكافل وكرامة في العام المالي 2025/2024.