“اشتري وانت مغمض” افضل هاتف في الفئة الاقتصادية 2024 : معالج قوي وسعر ممتاز مفيش فيه ولا غلطة

افضل هاتف في الفئة الاقتصادية هو ما يتم البحث عنه بشكل مكثف خاصة بعد غلاء الأسعار، بحيث يبحث الأشخاص عن امتلاك هاتف يحتوي على الكثير من المميزات مع سعر مناسب، بحيث يمكن أن يصمم بكاميرا جيدة مع إمكانية تحميل الكثير من الألعاب والتطبيقات، مع وجود الكثير من الإمكانيات المميزة في الهاتف من المساحة وحجم الكاميرا والتصميم الجيد

افضل هاتف في الفئة الاقتصادية

افضل هاتف في الفئة الاقتصادية هو xiaomi Redmi note 12 5G من حيث مساحة الهاتف هي مناسبة بشكل كبير ووزن جيد يبلغ 188 جرام، ويعمل بنظام تشغيل اندرويد 12، ويتصف الهاتف بالآتي:

يبلغ حجم الشاشة 6.67 بوصة مع زجاج ذات حماية عالية، وقوة الشاشة تصل ل 1080*2400 ميجا بكسل، مع معالج قوي من نوع سناب دراجون وتقنية النانو مستر، وذاكرة التوصيل ما بين 4/6 جيجا بايت.

الهاتف مصمم بذاكرة 128 جيجا بايت، ودقة الكاميرا الخلفية دقتها 48 ميجا بكسل والكاميرا الثانية بدقة 2 ميجا بكسل، ودقة الكاميرا الأمامية تبلغ 13 كيلو بكسل، مع سعة بطارية تبلغ 5000 مللي أمبير مع دعم الشحن السريع بسرعة 33 واط.

مميزات هاتف xiaomi Redmi note 12 5G

هو افضل هاتف في الفئة الاقتصادية بحيث أن سعره مناسب مع الإمكانيات التي تتوفر في الهاتف، وعدد من المميزات في تصميم الهاتف، فهو من الهواتف المميزة بالكثير من الإمكانيات العالية الموجودة في الهاتف، ومن تلك المميزات ما يلي:

تصميم مميز للهاتف مع مقاومته لرذاذ الماء، والشاشة بدقة تحديث عالي مع سطوع فائق.

الشاشة بحجم 5000 مللي أمبير وهي تدعم الشحن السريع بمعدل 33 واط.

الكاميرا الرئيسية للهاتف جيدة.

مقبس الشاحن بحجم 3.5 ملم بالإضافة لسماعات الرأس مع راديو ومكبر للأشعة تحت الحمراء مع منفذ خاص لإضافة بطاقة ذاكرة خارجية.

عيوب هاتف xiaomi Redmi note 12 5G

يعتبر هذا الهاتف افضل هاتف في الفئة الاقتصادية، ولكنه يحمل بعض العيوب البسيطة كما يلي: