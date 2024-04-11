لو أنت من الناس دي هتركب القطر ببلاش.. الفئات المتاح لها ركوب القطارات بخصم 100%

ننشر لكم الفئات المتاح لها ركوب القطارات بتخفيض 100%، تيسيرًا على المواطنين في مصر قامت الهيئة القومية للسكك الحديدية المصرية بتحديد الفئات التي يحق لها ركوب القطارات بالمجان، كما أعلنت أيضًا عن الأشخاص الذين يحق لهم ركوب القطارات بتخفيض 50%، ومن خلال الأسطر التالية سنوضح تفاصيل هذا الموضوع.

الفئات المتاح لها ركوب القطارات بتخفيض 100%

أعلنت هيئة سكك حديد مصر عن الفئات المتاح لها لركوب القطارات بتخفيض 100% وتشمل ما يلي:

مرضى الأورام والسرطانات المختلفة: منحت الحكومة المصرية لمرضى السرطان الحق في ركوب قطارات الدرجة الثانية والثالثة بشكل مجاني، حيث يمكن الحصول على التذكرة من خلال الكارت الذكي الذي يتم صدوره من خلال الإدارة العامة للمبيعات بشرط أن يتم تقرير طبي معتمد من إحدى المستشفيات الحكومية لبيان الحالة الصحية للمريض، ويكون هذا الكارت ساري لمدة سنة.

العسكريين ( الجيش): متاح لهم السفر عبر القطارات بشكل مجاني ولكن بشرط إرتداء الزي العسكري أو تقديم استمارة إثبات الشخصية.

العسكريين من رجال الشرطة المصرية: يسمح لهم ركوب قطارات تحيا مصر بشرط ارتداء الملابس الرسمية، وتقديم بطاقة الرقم القومي.

كبار السن أكبر من 70 سنة: بشرط تقديم بطاقة الرقم القومي.

الفئات المتاح لها ركوب القطارات بتخفيض 50%

أتاحت هيئة سكك حديد مصر لبعض الفئات ركوب القطارات بتخفيض قدره 50% على سعر التذكرة، وهي كالتالي:

ذوي المعاشات من بلغوا سن التقاعد: تسمح لهم هيئة سكك حديد مصر ركوب القطارات بشرط تقديم استمارة مصدق عليها من التأمينات الاجتماعية.

العسكريين من رجال الشرطة: يمكنهم السفر من خلال القطارات المكيفة بتخفيض 50%.

العسكريين من رجال الجيش: أيضًا يمكنهم ركوب القطارات المكيفة بتخفيض 50% من قيمة التذكرة بشرط تقديم الرقم القومي لإثبات الهوية.

ذوي الاحتياجات الخاصة: يحق لهم ركوب كافة القطارات بما في ذلك قطارات التيلجو بشرط تقديم كارت الخدمات المتكاملة الصادر من وزارة التضامن الاجتماعي.

مصابي العمليات الحربية وكذلك أسرهم، والصحفيون، وأيضًا الأطفال من سن 4 إلى سن 10 سنوات يحق لهم السفر من خلال القطارات المختلفة.

الفئات المتاح لها ركوب القطارات بتخفيض 75%

حددت هيئة سكك حديد مصر الفئات التي يحق لها ركوب القطارات بتخفيض 75% وهم المحاربين القدامى ومرافقيهم سواء في القطارات المكيفة أو القطارات التابعة لبرنامج تحيا مصر.