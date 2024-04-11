“شاومي تقلب السوق” ساعة ذكية جديدة بـ 2000 جنيه بس! إمكانيات زي ساعة أبل بالضبط!

ما زالت شركة شاومي الصينية تنافس كبرى الشركات العالمية المتخصصة في مجال صناعة الهواتف الذكية والساعات الذكية أيضاً، وتنافسهم في الجودة والأسعار أيضاً وكان آخر إصداراتها هو سماعة Redmi 3 Active والتي يبحث عنها الكثيرين، ومن ثم سوف نتناول في هذا المقال الحديث عن موضوع أحدث Xiaomi SmartWatch ب2000 جنيه فقط بنفس إمكانيات Apple Watch.

مواصفات ساعة Redmi 3 Active

وبعد شيوع أخبار كثيرة عن أسعار ومواصفات تلك الساعة، بدأ الكثير يتساءل عن أهم مواصفاتها، وهي كما يلي.

نوع الساعة Smart watch اسم الساعة Redmi 3 Active نوع الشاشة LCD حجم الشاشة ١،٨٣ بوصة سعة البطارية ١٢ يوم بلوتوث تدعم واي فاي تدعم

مميزات ساعة Redmi 3 Active

أما عن أهم مميزات ساعة Redmi 3 Active فهي كما يلي، حيث أن من أهم مميزاتها أنها تدعم شكل أنيق وجذاب وعصري يناسب جميع الأذواق والاعمار والفئات.

بالإضافة أيضاً إلى الألوان الجذابة والأنيقة التي تدعمها مع وجود حوالي ٢٠٠ وجه لها وبذلك يمكنك التغيير والتجديد بشكل مستمر.

كذلك أيضاً تدعم تلك السماعة شاشة كبيرة تمكنك من رؤية محتوياتها بكل سهولة ويسر.

وأيضا تدعم بلوتوث لسهولة توصيلها بالأجهزة المحمولة وسهولة التنقل.

بالإضافة أيضاً إلى أنها تدعم اتصال قوي بشبكة الواي فاي ومن ثم الدخول إلى التطبيقات والمواقع الإلكترونية المختلفة.

كما أنها أيضاً يمكنها القيام بالكثير من الأعمال الطبية مثل القدرة على قياس معدل نبضات القلب.

وأيضا يمكنها قياس معدل نبضات القلب، وقياس نسبة الأكسجين في الدم.

كما أنها تدعم أيضاً أكثر من ١٠٠ نوع من أنواع التمارين الرياضية المختلفة للحفاظ على صحة الإنسان.

بالإضافة إلى جميع ما سبق فهي تدعم أيضاً خاصية مقاومة الماء والرذاذ.

أسعار ساعة Redmi 3 Active

وبعد معرفة المميزات والمواصفات الرائعة التي تتميز بها تلك الساعة بدء الكثير يبحث عن أسعارها، وهي كما يلي: