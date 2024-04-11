تكنولوجيا

“شاومي تقلب السوق” ساعة ذكية جديدة بـ 2000 جنيه بس! إمكانيات زي ساعة أبل بالضبط!

صورة shehabelgobaryph2 shehabelgobaryph2منذ 48 دقيقة
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ساعة Redmi 3 Active
ساعة Redmi 3 Active

ما زالت شركة شاومي الصينية تنافس كبرى الشركات العالمية المتخصصة في مجال صناعة الهواتف الذكية والساعات الذكية أيضاً، وتنافسهم في الجودة والأسعار أيضاً وكان آخر إصداراتها هو سماعة Redmi 3 Active والتي يبحث عنها الكثيرين، ومن ثم سوف نتناول في هذا المقال الحديث عن موضوع أحدث Xiaomi SmartWatch ب2000 جنيه فقط بنفس إمكانيات Apple Watch.

مواصفات ساعة Redmi 3 Active

  • وبعد شيوع أخبار كثيرة عن أسعار ومواصفات تلك الساعة، بدأ الكثير يتساءل عن أهم مواصفاتها، وهي كما يلي.
نوع الساعةSmart watch
اسم الساعةRedmi 3 Active
نوع الشاشةLCD
حجم الشاشة١،٨٣ بوصة
سعة البطارية١٢ يوم
بلوتوثتدعم
واي فايتدعم
ساعة Redmi 3 Active
ساعة Redmi 3 Active

مميزات ساعة Redmi 3 Active

  • أما عن أهم مميزات ساعة Redmi 3 Active فهي كما يلي، حيث أن من أهم مميزاتها أنها تدعم شكل أنيق وجذاب وعصري يناسب جميع الأذواق والاعمار والفئات.
  • بالإضافة أيضاً إلى الألوان الجذابة والأنيقة التي تدعمها مع وجود حوالي ٢٠٠ وجه لها وبذلك يمكنك التغيير والتجديد بشكل مستمر.
  • كذلك أيضاً تدعم تلك السماعة شاشة كبيرة تمكنك من رؤية محتوياتها بكل سهولة ويسر.
  • وأيضا تدعم بلوتوث لسهولة توصيلها بالأجهزة المحمولة وسهولة التنقل.
  • بالإضافة أيضاً إلى أنها تدعم اتصال قوي بشبكة الواي فاي ومن ثم الدخول إلى التطبيقات والمواقع الإلكترونية المختلفة.
  • كما أنها أيضاً يمكنها القيام بالكثير من الأعمال الطبية مثل القدرة على قياس معدل نبضات القلب.
  • وأيضا يمكنها قياس معدل نبضات القلب، وقياس نسبة الأكسجين في الدم.
  • كما أنها تدعم أيضاً أكثر من ١٠٠ نوع من أنواع التمارين الرياضية المختلفة للحفاظ على صحة الإنسان.
  • بالإضافة إلى جميع ما سبق فهي تدعم أيضاً خاصية مقاومة الماء والرذاذ.

أسعار ساعة Redmi 3 Active

وبعد معرفة المميزات والمواصفات الرائعة التي تتميز بها تلك الساعة بدء الكثير يبحث عن أسعارها، وهي كما يلي:

  • حيث تم الإعلان عن سعر تلك الساعة بقرابة ٢٠٠٠ جنيه مصري في جميع الأسواق المصرية.
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صورة shehabelgobaryph2 shehabelgobaryph2منذ 48 دقيقة
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