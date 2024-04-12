الخطير في واتساب: 4 مميزات مخفية في واتساب WhatsApp الجديد!.. نزل التحديث وشوف المميزات بنفسك

يعد تطبيق واتساب من أبرز تطبيقات المراسلة الفورية التي لا غنى عنها، حيث إن التطبيق يُتيح العديد من المميزات التي يحث عنها ملايين المستخدمين في كافة الدول، حتى أن الشركة المسؤولة عن التطبيق يقوم بإدخال التحديثات المستمرة والجذابة على التطبيق، مما يجعلها أكثر متعة طوال الوقت، يمكن التعرف على بعض هذه المميزات التي يُطلقها التطبيق، كما سنوضحه لكم في السطور التالية.

مميزات واتساب الجديد

وفقًا لما أكدت صحيفة “ذا صن” البريطانية، أن هناك بعض المميزات المخفية بالواتساب، من بينها الأتي:-

ميزة وضع التخفي الفائق، هذه الميزة من الحيل الصغيرة التي تعمل على منح السماح لمرسل الرسالة بمعرفتك في حالة قمت برؤية الرسالة الخاصة به.

استعادة المحادثات الخاصة بالمستخدم، في حالة إذا تم مسح الرسائل ورغبت في استرجاعها مرة أخرى، فستتمكن من إرسال المحادثات مرة أخرى إلى البريد الإلكتروني الخاص بك من جديد.

خفايات الواتساب الجديد

وتتمثل أبرز خفايا الواتساب الجديد، وفقًا لما نص على الأتي:-

ميزة إرسال موقعك، وذلك بالسماح له بتتبع موقع هاتفك عبر التطبيق ذاته، مما يكون مفيدًا بشكل كبيرًا في حالة إذا تأخرت عن موعد أو حدث لك مشكلة ما.

إرسال صور أو مقطع فيديو مخفي، وهذه الميزة تكون في حالة رغبت بإرسال معلومات خاصة للغاية أو حساسة ولا ترغب في أي مستخدم برؤيتها سوى أنت والمرسل إليه.

كيفية تنزيل تطبيق واتساب

هناك بعض الخطوات لكي تتمكن من تنزيل تطبيق الواتساب الجديد على هاتفك الجوال، وفقًا لما يلي:-