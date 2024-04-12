أعرف متي موعد امتحانات اخر العام في العراق 2024 كافة الصفوف “المتوسط + الاعدادي”.. جهز نفسك بعد العيد

موعد امتحانات اخر العام في العراق هو ما يتم تحديده من قبل مؤسسة التربية والتعليم بالعراق، بحيث يترقب الأطفال وأولياء الأمور معرفة الموعد الذي يتم الإعلان عنه من أجل الاستعداد للامتحان، بحيث من المقرر أن تكون بداية الاختبارات يوم 27 من الشهر الجاري وهو ما يوافق يوم الأثنين، ولذلك يتم تحديد موعد خاص بكل صف يتم من خلاله إجراء الامتحان.

موعد امتحانات اخر العام في العراق

موعد امتحانات اخر العام في العراق هو ما يترقبه الطلبة لمعرفة الموعد المحدد من قبل الوزارة ليتم الاستعداد للامتحان من حيث تجهيز المدارس وتجهز الطلاب للامتحان، فالعام الدراسي يبدأ يوم 17 ديسمبر بالنسبة للجامعات، وتعقد الامتحانات للطلاب يوم 31 ديسمبر، وتكون العطلة الصيفية يوم 14 يناير وتستمر ليوم 25 يناير، وبداية الدراسة في الفصل الثاني يكون يوم 28 يناير، ولذلك فإن امتحانات نهاية العام تكون يوم 19 مايو 2024، وبناء على تلك المواعيد تقوم الوزارة بتجهيز المدارس والجامعات مع قرب موعد الامتحانات من أجل الاستعداد لأداء الامتحان بحيث يتم عقدها في الأماكن المخصصة لأداء الامتحان.

كما يتم استعداد الطلاب للقيام بالامتحانات من أجل اجرائها في المكان المحدد ليتم بعدها الاستعداد لتصحيح أوراق الطلاب بعد أداء الامتحانات المقررة للصفوف.

موعد امتحانات اخر العام في العراق لجميع الصفوف

تقوم وزارة التربية والتعليم بالعراق بتحديد موعد امتحانات اخر العام في العراق الذي يتم فيه إجراء الامتحان لكل الصفوف في العام الجاري، والذي يتم من خلاله الاستعداد للامتحان من قبل المدارس والطلاب، وجاء تحديد موعد الامتحان كالتالي:

تبدأ امتحانات المرحلة الابتدائية الوزارية (البكالوريا ) يوم الأحد للموافق 12 / 5 / 2024.

أما المرحلة المتوسطة فستبدأ يوم الثلاثاء الموافق 21 / 5 / 2024.

وبالنسبة للمرحلة الإعدادية سيكون بداية امتحانات الترم الثاني يوم السبت الموافق 8 / 6 / 2024.

أما بالنسبة للصفوف الغير المنتهية فجاءت على النحو التالي:

بالنسبة للمرحلة الابتدائية تبدأ الامتحانات يوم 2 مايو 2024.

المرحلة المتوسطة والإعدادية فيكون موعد الامتحانات الخاصة بهم اعتباراً من يوم الخميس الموافق 9 / 5 / 2024.

حقيقة تقديم موعد امتحانات اخر العام في العراق 2024

قامت وزارة التربية والتعليم العراقية بتأكيد عدم أصحية وجود تعديلات في موعد امتحانات اخر العام في العراق، مؤكدة على عدم وجود خطط تفيد بتقديم أو تأجيل الامتحانات، كما أكدت الوزارة أن جدول الإمتحانات التي قامت الوزارة بوضعه لم يتم تغييره، ولن يتأثر هذا الجدول بالعطلات الرسمية.