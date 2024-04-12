هـذا ارخص موبايل للشباب بامكانيات عالية واداء متميز “بصمة في الشاشة + كاميرا ممتازة”.. هاتف شيك وانيق

ارخص موبايل للشباب الذي يمتلك مجموعة من المميزات ويبحث عنه الشباب بشكل كبير فهو يمتلك الكثير من الخصائص من حيث تصميم الكاميرا الأمامية والخلفية بدقة عالية مع وجود الكثير من الإمكانيات من دقة الصورة والفيديو بجودة عالية، وشاشة الهاتف المميزة مع نسبة حماية عالية، وتعتبر هواتف ريلمي من الهواتف التي تمتلك مجموعة من المميزات بالإضافة للسعر المميز

مواصفات ارخص موبايل للشباب

ارخص موبايل للشباب هو هاتف reldmi A1 plus

مصمم بشاشة عالية الجودة مع نسبة حماية عالية بحيث يبلغ حجمها 6.52 بوصة مع دقة عالية، ومعالج من نوع media tel hello ثماني النواة.

رامات عالية ، بالإضافة لوجود كاميرا خلفي تبلغ دقتها 8 ميجا بكسل وعمق 2 ميجا بكسل مما يمكنك من التقاط صور عالية الجودة، وتبلغ دقة الكاميرا الأمامية 5 ميجا بكسل.

البطارية تدعم الشحن السريع فهي بسعة 5000 مللي أمبير، وتعمل بنظام تشغيل اندرويد 12، وتتمتع البطارية بعمر طويل مع تصميم مميز.

بالإضافة لتصميم الكاميرا الخلفية مزدوجة لذلك فهي من تعمل بدقة وجودة عالية وتمتلك الكثير من المميزات، شاشة الهاتف كبيرة ومميزة، وتدعم نظام تشغيل حديث ومميز، مع معالج ذات أداء متوسط مصمم به الهاتف.

يناسب الهاتف الفئة التي لا تحتاج إلى هاتف يعمل بأداء عالي بل يعمل متوسط من حيث التصميم والإمكانيات الموجودة في الهاتف، فهو يحتوي على كاميرا خلفية مزدوجة مما يمكنك التقاط الفيديوهات والصور المميزة.

مميزات ارخص موبايل للشباب

يمتلك هاتف reldmi A1 plus مجموعة كبيرة من المميزات في تصميم الهاتف لذلك فهو من الهواتف الذكية التي تناسب الشباب بشكل كبير مع تصميم مميز ودقة عالية تم توفيرها في تصميم الهاتف، وجاءت مميزات الهاتف من قبل الشركة كالتالي:

معالج الهاتف يعمل بأداء متوسط مما يمكنك من تحميل الألعاب والتطبيقات من خلال الهاتف.

ذاكرة الوصول العشوائي محدودة لكنها جيدة بشكل كبير.

إمكانية الشحن السريع بحيث تبلغ سعة البطارية 5000 مللي أمبير.

يبلغ سعر الهاتف 3399 جنيه وبذلك فهو يعتبر أرخص موبايل للشباب التي تحمل إمكانيات مميزة.

عيوب موبايل Xiaomi Redmi A1 Plus

يعتبر هذا الهاتف هو ارخص موبايل للشباب، ولكي يأتي الهاتف بعدة عيوب بسيطة منها ما يلي: