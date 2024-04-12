موعد امتحانات اخر السنة 2024 جميع المدارس والصفوف “الابتدائية + الاعدادية + الثانوية”.. ذاكر بعد العيد علي طول

موعد امتحانات اخر السنة للعام الحالي التي يتم تحديدها من قبل وزارة التعليم بحيث يتم وضع جدول الامتحانات يتم من خلاله تحديد موعد الإمتحانات المقررة التي يتم أدائها، بحيث يتم توقيع قرار مواعيد الامتحانات من قبل وزير التربية والتعليم بحيث لا يتعارض الموعد مع أي عقبات، وبناء عليه تستعد المدارس وتتجهز للطلاب من أجل أداء الامتحان، بحيث يتم استعداد صفوف النقل والثانوية والدبلومات الفنية للامتحانات،

موعد امتحانات اخر السنة

موعد امتحانات اخر السنة هو ما يتم الاستعداد له من قبل الطلبة بعد الإعلان عن الموعد المقرر لأداء الامتحان.

قد تحدد موعد امتحان النقل يوم 4 مايو 2024 وتنتهي الامتحانات يوم 23 مايو.

بالنسبة للشهادة الاعدادية من المقرر أن تعقد الامتحانات يوم 4 مايو وتنتهي يوم 23 مايو.

موعد امتحانات الدبلومات الفنية يبدأ يوم 25 مايو لينتهي عقد الامتحانات يوم 6 يونيو.

ومن المنتظر أن تكون امتحانات الثانوية العامة في يوم 10 يونيو بحيث تبدأ في المواد التي لا تضاف للمجموع ثم يتبعها أداء امتحان المواد المضافة للمجموع، وتنتهي الامتحانات يوم 22 يونيو.

يتم استعداد الإدارات التعليمية والمدارس وتجهيزها ليتم أداء الامتحان في الأماكن المخصصة للطلبة، كما يتم تجهيز الكونترول لتصحيح أوراق الطلاب بعد أداء الامتحانات المقررة للطلاب.

تفاصيل موعد امتحانات اخر السنة

أكدت الوزارة أنه تعقد الامتحانات لصفوف النقل بحسب الموعد المقرر لها بحيث تجهز المدارس من أجل استقبال الطلاب لأداء الامتحانات المقررة لصفوف النقل، كما يتم عقد الامتحان للشهادة الاعدادية ليقوم الطلاب باداء الامتحان بحسب الجدول المعلن عنه من قبل وزارة التربية والتعليم المختصة بعقد الامتحانات المقررة للطلاب.

وبالنسبة للمنهج الدراسي فقد صرحت الوزارة انه يتم نهاية الفصل الدراسي الثاني في شهر ابريل ولا يتم حذف أي شئ من المقرر، فالمقرر مناسب مع الأيام المتبقية في شهر ابريل ليتم تدريسه بشكل كامل في هذا الشهر الجاري ليتم بعدها الإعلان عن أداء الامتحان للطلاب في المواعيد التي اعلنت عنها الوزارة.

موعد امتحانات اخر السنة للثانوية العامة

اعلنت وزارة التربية والتعليم أن موعد امتحانات اخر السنة للثانوية العامة ستنطلق قبل اجازة عيد الأضحى، حيث يتم البدء في الامتحانات للمواد الغير مضافة للمجموع يوم 10 يونيو، و يتم بعدها البدء في امتحانات المواد المضافة للمجموع يوم 22 يونيو وتتنهي يوم 20 يوليو 2024، وتبدأ اجازة نهاية العام الدراسي يوم 21 يوليو.