عاجل!! متاح الآن وبالتفاصيل رابط حجز البطاقة الوطنية الموحدة بالعراق 2024

مع بداية عام 2024 أطلقت وزارة الداخلية العراقية خدمة إلكترونية جديدة لحجز البطاقة الوطنية الموحدة في العراق، حيث يمكن للمواطنين الاستفادة من هذه الخدمة عبر الخطوات التالية:

كيفية حجز البطاقة الوطنية الموحدة بالعراق

لحجز البطاقة الوطنية الموحدة بالعراق عليك باتباع الخطوات التالية:-

1 زيارة موقع مديرية شؤون البطاقة الوطنية.

2. إدخال بيانات المتقدم، مثل الاسم الرباعي، وتاريخ الميلاد، ومكان الإقامة، والمؤهل الدراسي، والحالة الاجتماعية، ورقم الجوال.

3. الموافقة على الشروط والأحكام المعروضة، بعد قراءتها بدقة.

4. سيتم تحديد موعد للمتقدم للتوجه إلى مكتب الأحوال المدنية لتسليم الوثائق المطلوبة والمستندات.

5. يجب على المتقدم الالتزام بالموعد المحدد، وفي حالة التأخر، سيتم تحديد موعد جديد.

الأوراق اللازمة لحجز البطاقة الوطنية الموحدة بالعراق

تشمل الأوراق المطلوبة لحجز البطاقة الوطنية:

– تقديم صورة من عقد العمل في حالة الرغبة في تحديث معلوماته الوظيفية.

– تقديم شهادة التجنيد (إذا كانت مطلوبة).

– تقديم صورة من البطاقة الوطنية التالفة عند الرغبة في استخراج بدل تالف لها.

– في حال التقدم للحصول على البطاقة لأول مرة يجب تقديم صورة من شهادة الميلاد.

– نسخة من الشهادات الدراسية للمؤهلات التي يحملها.

كيفية حجز البطاقة الوطنية الموحدة بالعراق من خلال الإنترنت

ليتمكن المواطن العراقي من حجز البطاقة الوطنية الموحدة عبر الإنترنت في العام 2024، يجب عليه أن يلتزم بالشروط التالية المفروضة من قبل الحكومة العراقية:

– يجب سداد الرسوم المقررة للحجز والبالغة 5000 دينار عراقي.

– أن يكون المتقدم عراقي الجنسية.

– أن يكون عمره 18 عاما أو أكثر.

– على المتقد تأكيد الحجز قبل موعد المراجعة بثلاثة أيام على الأقل.

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هل يمكن حجز البطاقة الوطنية عبر الإنترنت؟

كما يمكنك حجز البطاقة الوطنية الموحدة عبر الإنترنت في العراق، حيث قامت وزارة الداخلية العراقية بتقديم خدمة إلكترونية لحجز البطاقة الوطنية الموحدة تسمح للمواطنين بتقديم طلباتهم عبر الإنترنت من خلال ما يلي:-

يمكنك زيارة موقع مديرية شؤون البطاقة الوطنية العراقية على الإنترنت واتباع الخطوات المحددة لتقديم طلب الحجز.