“البط يقوم فرحان من النوم يغطس ويعوم” وانتي فرحي ولادك ونزلي تردد قناة بطوط الجديد 2024

قناة بطوط الفضائية هي واحدة من القنوات الفضائية التي حققت شهرة كبيرة بين الأطفال في السنوات الأخيرة، تعرض القناة مجموعة كبيرة ومتنوعة من المسلسلات والبرامج الكرتونية المضحكة والترفيهية التي تستهدف الأطفال بالمراحل العمرية المختلفة، وعقب تنزيل تردد قناة بطوط الجديد 2024، يمكنكم مشاهدة كافة البرامج والمسلسلات والأفلام الكرتونية على مدار اليوم، حيث تعتبر القناة غير مشفرة ومتاحة للجميع.

كيفية تثبيت تردد قناة بطوط الجديد

لتثبيت تردد قناة بطوط الفضائية على النايل سات وعرب سات، يمكنك اتباع الخطوات التالية:

اضغط على زر القائمة الرئيسية على جهاز الاستقبال الخاص بك. اختر البحث اليدوي من قائمة الترددات الفضائية. قم بإضافة تردد جديد وأدخل جميع البيانات المطلوبة لتنزيل قناة بطوط الفضائية. اكتب التردد الجديد للقناة. قم بإدخال معدل الترميز ومعدل تصحيح الخطأ ومعدل الاستقطاب، حيث تختلف القيم المطلوبة حسب القمر الصناعي وجهاز الاستقبال الذي تستخدمه. قم بالبحث وستظهر قناة بطوط على جهازك.

والآن تردد قناة بطوط الفضائية على النايل سات

– القمر الصناعي: النايل سات.

– التردد: 11494.

– معدل الاستقطاب: أفقي.

– معدل الترميز: 27500.

– معدل تصحيح الخطأ: 3/4.

تردد قناة بطوط الفضائية على العرب سات

– التردد: 11594.

– معدل الاستقطاب: رأسي.

– معدل الترميز: 27500.

– معدل تصحيح الخطأ: 3/4.

من الجدير بالذكر أن القناة مجانية ومتاحة للمشاهدة في جميع البلدان العربية.

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