ضحك أولاد للصبح.. تردد قناة توم أند جيري tom and jerry كوميديا القط والفأر الأشقياء عشرة العمر

تعتبر قناة توم وجيري أطفال من أكثر القنوات الفضائية التي لها دور كبير في نقلها للعديد من البرامج الطفولية المميزة، وكذلك إذاعتها للأفلام الكرتونية الأكثر تميزًا، بما يعشقها الكبار والصغار، حتى أن القناة تمكنت في فترة وجيزة من جذب ملايين المتابعين في كافة الدول العربية، نظرًا للمحتوى الترفيهي والتعليمي المتميز على كافة الأقمار الصناعية المختلفة التي نكشفها لكم في السطور التالية.

قناة توم وجيري أطفال والكرتون

في بداية إنطلاقة قناة توم وجيري، كان أول عرض عليها هو كرتون توم وجيري “القط والفأر”، التي تم تصميمه وإذاعة في 1940، ليتناول صراع مستمر بين القط والفأر ومغامرات مضحكة على مدار سلسلة كبيرة من الحلقات، مع دخول بعض التصميمات الكرتونية الأخرى مثل الكلب والكلاب الأصدقاء، والفأر الصغير، وتبدأ المشاجرات بينهم جميعًا.

تردد قناة توم وجيري أطفال 2024

يمكنك التعرف على التردد الجديد لقناة توم وجيري أطفال على الأقمار الصناعية المختلفة التي من بينها النايل سات، وفقًا للمعلومات الأتيه:-

القمر الصناعي للقناة النايل سات.

التردد الجديد للقناة 11354.

استقطاب القناة هو عمودي.

معدل الترميز 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 5/6.

تردد قناة توم وجيري أطفال 2024 العرب سات

ويمكنك مشاهدة قناة توم وجيري أطفال كذلك على القمر الصناعي العرب سات، وفقًا للبيانات التالية:-