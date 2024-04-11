زيادة جديدة في الرواتب.. “مصرف الرافدين” يُعلن تعديل سلم رواتب الموظفين الجديد في العراق 2024.. أعرف الزيادة!

في ظل الإضطرابات الاقتصادية التي يمر بها العالم، فإن حكومة العراق تبذل قصارى جهدها في سبيل الدعم الملائم لجميع مواطنيها التي من بينهم الموظفين والمتقاعدين، إضافة إلى أن الوزارة قامت بإرسال جدول الرواتب الخاص بالموظفين المُعدل إلى مجلس النواب لكي يتم الموافقة عليه، والعمل على توفير التمويل اللازم الذي يتم توزيعه على الجميع، إلا أنه حتى الأن تمت الموافقة لكن لم تبدأ عمليات الصرف بعد، وبلغت إجمالي الزيادات الجديدة المقررة نحو 150%، لكن الدرجات العاشرة والتاسعة والثامنة فإن الزيادة بلغت 200%.

سلم رواتب الموظفين بعد الزيادة

ولمعرفة بعض الرواتب الخاصة بالموظفين بعد تطبيق الزيادة الأخيرة التي لم يتم صرفها حتى الأن، فإنها جاءت وفقًا لما يلي:-

يحصل الموظف على راتب المليون دينار عراقي في حالة إذا كان راتبه تقريبًا 400 ألف دينار.

لكن في حالة إذا كان راتبه مليون و500 ألف يكون بعد الزيادة 2 مليون و250 ألف دينار تقريبًا.

وبالنسبة للدرجة العاشرة التي تحصل على راتب 170000 دينار فإنها بعد الزيادة 425 ألف دينار تقريبًا بزيادة تبلغ 200%.

إذا كان الموظف يتحصل على راتب 900 ألف دينار عراقي فبعد الزيادة يكون مليون و350 ألف دينار.

كيفية الإستعلام عن رواتب الموظفين في العراق

ولمعرفة قيمة الزيادة الدقيقة لجميع الموظفين العاملين في دولة العراق، لابد من اتباع الخطوات المتمثلة في الأتي:-