تردد قناة ولولو وناسة للأطفال 2024 Wanasah TV.. دلعي أطفالك مع أناشيد وأغاني بدون توقف

يبحث الجميع عن تردد قناة لولو وناسة للأطفال، حيث تعد تلك القناة هي من أشهر القنوات التي ذاع صيتها في الفترة الأخيرة داخل الكثير من البلدان العربية، ويعود ذلك إلى محتوى القناة المتميز الذي نال إعجاب جميع الآباء بسبب المحتوى الهادف الذي يتم نشره للأطفال، مع وجود بعض البرامج المسلية التي تجعلهم مستمتعين بها، وتعرض القناة أناشيد كثيرة تحمل بباطنها بعض الرسائل الهادفة للأطفال التي توجههم نحو الأفضل أثناء المرحلة العمرية لهم.

تردد قناة وناسة للأطفال الجديد

أكثر ما يشغل ذهن الجميع هو تردد قناة لولو وناسة للأطفال، وذلك بعد أن تم تغييره، حيث من أشهر الأناشيد التي تعرضها القناة للأطفال هي أنشودة لولو، والتي يعشقها الجميع سواء كانوا صغار أو كبار، لذا بعد تغيير القناة بدأ الجميع بالبحث عنه وهو جاء كالتالي:

تردد القناة: 11430.

القمر الصناعي: نايل سات.

معدل الترميز: 27500.

معدل الاستقطاب: رأسي.

معامل تصحيح الخطأ: 3/4.

جودة القناة: HD.

تردد قناة وناسة للأطفال على عرب سات

يمكن القيام باستقبال القناة على القمر الصناعي عرب سات، وذلك بواسطة بعض البيانات الهامة التي تعد عبارة عن الآتي:

تردد القناة: 11270.

معامل تصحيح الخطأ: 3/4.

معدل الترميز: 27500.

جودة القناة: HD.

طريقة ضبط تردد قناة وناسة للأطفال

يتمكن الفرد من استقبال قناة وناسة على التلفاز من خلال اتباع بعض الخطوات الهامة، والتي لا تحتاج إلى وجود فني أو متخصص في استقبال القنوات، لذا حتى تبدأ في تثبيت القناة على التلفاز عليك باتباع الآتي: