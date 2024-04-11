“خطوات بسيطة” طريقة الحصول على تأشيرة الكويت 2024 والإجراءات المطلوبة

في الساعات القليلة الماضية، شهدت محركات البحث جوجل هجومًا كبيرًا عقب إعلان دولة الكويت عن فتح باب التأشيرات مرة أخرى، بعد أن أُغلقت لمدة عام ونصف، وذلك بما يشمل العديد من الدول التي من بينها مصر، ليتساءل الراغبين في السفر عن إجراءات الحصول على التأشيرة إلكترونيًا، وفقًا لما نوضحه لكم في السطور التالية.

تأشيرات المصريين إلى الكويت

أعلنت السلطات المعنية داخل مصر، عن أن إعادة فتح تأشيرة عمل الكويت جاء بعد توقف 16 شهرًا، لتؤكد وزارة الداخلية الكويتية أن الحصول على تصريح العمل في الكويت متاح لجميع المصريين الراغبين في السفر بدون موعد لإغلاقها، مما سيُتيح الفرصة أمام العديد من الأشخاص والتخصصات الراغبة في السفر للعمل في الكويت، والقضاء على أكبر نسبة بطالة تُعاني منها الدولة المصرية.

كيفية الحصول على تأشيرة الكويت

هناك بعض الخطوات الهامة لكي يتم الحصول على تأشيرة الكويت أمام جميع المصريين، وفقًا لما يلي:-