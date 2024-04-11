أعرفها الان.. نتائج الصف الثالث المتوسط الفصل الدراسي الأول 2024 عموم محافظات العراق

في ظل استمرار إجازة عيد الفطر المبارك، تزداد التساؤلات من قبل العديد من الطلاب والطالبات في كافة المحافظات، حول نتيجة الثالث المتوسط الدور الأول، بما تشمل جميع المحافظات العراقية، إضافة إلى أن وزارة التربية العراقية أكدت بأن الإمتحانات مازالت جارية حتى الأن وبعد أن يتم استئناف إجازة عيد الفطر مباشرة، لينتهي منها جميع الطلبة في العراق، وفي السطور التالية نوضح لكم كيفية الإستعلام عن نتائج الطالب في مرحلة الثالث المتوسط.

خطوات استخراج نتائج الثالث المتوسط دور أول

هناك بعض الخطوات الهامة لكي يتم الإستعلام عن نتائج الثالث المتوسط دور أول في العراق، وفقًا لما يلي:-

أن يتم الذهاب إلى موقع وزارة التربية العراقية.

إدخال اسم الطالب والرقم الإمتحاني.

ثم يتم إختيار المرحلة التي ينتمي إليها الطالب.

تحديد المحافظة المقيم بها الطالب.

القيام بإدخال كافة البيانات الخاصة بالطالب.

ليتم عندها استخراج جميع الكشوفات الخاصة بالنتيجة في العراق.

نتائج الثالث متوسط دور أول 2024 بالعراق

تقوم وزارة التربية العراقية، بعدة مراحل مختلفة في سبيل الإطلاع على نتائج الطلاب والطالبات في محافظات العراق، ومن أبرز هذه المراحل هي مراجعة جميع أوراق الإمتحانات بكل دقة ووضوح، والعمل على كذلك رصد الدرجات ومراجعتها أكثر من مرة، ليتم العمل على إعلان الكشوفات التي تشمل جميع الطلبة في دولة العراق، مع تفاوت في الدرجات وفقًا لما لأداء الطالب.