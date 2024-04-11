طريقة تشغيل تيليجرام على الكمبيوتر في 5 ثواني مجاناً تحديث 2024

طريقة تشغيل تيليجرام على الكمبيوتر، من الأسرار التي لا يعرفها الكثيرون من مستخدمي التيلجرام، الذي يصل عدد مستخدميه في الوقت الحالي إلى 900 مليون مستخدم في اخر تحديث هذا الشهر، حيث يتميز تطبيق تيليجرام العديد من المزايا التي يعد أهمها إمكانية رفع ملفات يصل حجمها إلى 4 جيجا بايت، بالإضافة إلى تَرْجَمَة الرسائل القصيرة في التطبيق من وإلى اللغة التي ترغب فيها دون الحاجة إلى استخدام برامج أخري، بالإضافة إلى بإمكانية استبدال الصور وتحريرها والتفاعل مع الايموجي وغيرها من المزايا والخدمات الأخري، في هذا التقرير عبر موقعكم الإلكتروني البديل نكشف لكم خطوات تفعيل تطبيق تيليجرام على الكمبيوتر وطريقة تنزيل التطبيق المميز.

طريقة تشغيل تيليجرام على الكمبيوتر في 5 ثواني مجاناً 2024

يستخدم الكثيرون تطبيق تيليجرام على الهواتف الذكية ولا يعرف أكثرهم إمكانية متابعة التطبيق على الكمبيوتر، حيث تتم هذه الطريقة كالتالي:

الدخول على موقع تليجرام.

النقر على زر (تليجرام ويندوز لينكس).

لحظات ويتم تنزيل التطبيق.

تثبيت تطبيق تيليجرام.

الضغط ماسح الشاشة لتيليجرام.

أو تسجيل رَقْم الهاتف واستقبال رسالة تحتوي على كود.

سجل الكود المكون من أربع أرقام في المكان المخصص.

الضغط تشغيل.

خطوات الاشتراك في Telegram المميز

يستطيع المتابعين لتطبيق تيليجرام الاستفادة من خِدْمَات تطبيق تليجرام المميز والاشتراك بالخطوات التالية:

أولا تنزيل تطبيق تيليجرام.

يمكنكم تنزيل تطبيق تيليجرام من متجر جوجل بلاي أو من متجر أبل ستور لأجهزة الآيفون.

تثبيت التطبيق.

النقر على زر الإعدادات.

حدد تيلجرام المميز.

اختر الخطة المناسبة لك.

حدد آلية الدفع.

الجدير بالذكر أن سعر الاشتراك الشهري لتيليجرام بريميوم 5 دولار، في حال الاشتراك في لمدة عام أو 6 أشهر يتم تخفيض المبلغ إلى النصف.