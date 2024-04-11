سعر الدرهم الإماراتي يثبت قوته.. والبنك المركزي المصري يكشف الأرقام

في ساحة التعاملات المالية ليوم الخميس، 11 أبريل 2024، سجل الدرهم الإماراتي أداء لافت أمام الجنيه المصري، مؤكدا على استقراره ضمن الأسواق المالية المصرية، وفقا لأحدث البيانات المنشورة على شاشات عرض أسعار العملات، وكذلك البنك المركزي المصري، بلغ متوسط سعر الدرهم نحو 12.94 جنيه مصري، يأتي هذا الاستقرار ليسلط الضوء على الديناميكيات المتغيرة لسوق الصرف الأجنبي في مصر، مع إثارة اهتمام واسع من قبل المستثمرين والأفراد الذين يتابعون عن كثب تحديثات سعر الصرف اليومية، يظهر هذا التطور أهمية العلاقات الاقتصادية بين مصر والإمارات، وكيف يمكن أن تؤثر تحركات عملة واحدة على الأخرى في ظل السياق الاقتصادي الراهن.

سعر الدرهم الإماراتي أمام الجنية المصري

ضمن التقلبات اليومية لسوق الصرف، يُظهر الدرهم الإماراتي استقرار ملحوظ أمام الجنيه المصري، حسب أحدث البيانات من البنك المركزي المصري، تشير الأرقام إلى تسجيل سعر شراء الدرهم بمتوسط 12.94 جنيه، بينما بلغ متوسط سعر البيع 12.98 جنيه، هذه التحديثات تعكس حالة من الثبات في أسعار العملات، وتقدم بيانات قيمة للمحللين الاقتصاديين والمستثمرين الباحثين عن فرص أو محاولين فهم الاتجاهات الراهنة في سوق الصرف الأجنبي.

أسعار الدرهم الإماراتي

أسعار الدرهم الإماراتي في مقابل الجنيه المصري تظهر تنوع في القيم بين مختلف البنوك المصرية والمصرف المركزي، وفقا لآخر التحديثات:

البنك المركزي المصري

الشراء بـ12.94 جنيه والبيع بـ12.98 جنيه.

البنك الأهلي المصري

الشراء بـ12.95 جنيه والبيع بـ12.97 جنيه.

بنك مصر

الشراء بـ12.96 جنيه والبيع بـ12.97 جنيه.

البنك التجاري الدولي

الشراء بـ12.91 جنيه والبيع بـ12.96 جنيه.

بنك القاهرة

الشراء بـ12.91 جنيه والبيع بـ12.96 جنيه.

البنك العربي الأفريقي الدولي

الشراء بـ12.81 جنيه والبيع بـ13.01 جنيه.

بنك فيصل الإسلامي

الشراء بـ12.91 جنيه والبيع بـ12.96 جنيه.

بنك قطر الوطني (QNB)

الشراء بـ12.90 جنيه والبيع بـ12.97 جنيه.

المصرف المتحد

الشراء بـ12.67 جنيه والبيع بـ12.96 جنيه.

مصرف أبوظبي الإسلامي

الشراء بـ12.99 جنيه والبيع بـ13.03 جنيه.