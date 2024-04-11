ستتعرف من خلال هذا المقال على قمة نارية ومدرب الهلال يتوعد موعد مباراة الهلال والاتحاد نهائي كأس السوبر السعودي والقنوات الناقلة 2024، موعد مباراة الهلال والاتحاد يشكّل عودة لمباريات القمة بين العميد والزعيم، وهذه المرة تحمل أهمية خاصة حيث ستحسم مصير كأس السوبر السعودي، ستقام المباراة على ملعب محمد بن زايد بنادي الجزيرة، وسيكون الفائز بطلًا لهذه البطولة المرموقة.

موعد مباراة الهلال والاتحاد نهائي كأس السوبر السعودي 2024

نصل الآن إلى موعد مباراة الهلال والاتحاد نهائي كأس السوبر السعودي 2024، وتجدر الإشارة إلى أن الهلال والاتحاد قد تقابلا في العديد من المباريات خلال الموسم الحالي، حيث خاض الفريقان أربع مواجهات حتى الآن، في اللقاء الأول الذي جمعهما في بطولة الدوري السعودي في الأول من سبتمبر الماضي، تمكن الزعيم من الفوز بأربعة أهداف مقابل ثلاثة.

غدًا، سيشهد ملعب محمد بن زايد بنادي الجزيرة مباراة مرتقبة بين نادي الهلال ونادي الاتحاد، وذلك في نهائي كأس السوبر السعودي، تبدأ المباراة في تمام الساعة الثامنة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة، والتاسعة والنصف مساءً بتوقيت مكة المكرمة، والعاشرة والنصف مساءً بتوقيت أبو ظبي.

القنوات الناقلة لمباراة الهلال والاتحاد نهائي كأس السوبر السعودي 2024

بعد أن تعرفنا على موعد القمة النارية موعد مباراة الهلال والاتحاد نهائي كأس السوبر السعودي 2024، ننتقل إلى القنوات الناقلة للمباراة، مباراة الهلال والاتحاد في نهائي كأس السوبر السعودي ستُذاع مساء الخميس عبر قناة SSC1 HD وقناة Abu Dhabi Sports على ملعب محمد بن زايد بنادي الجزيرة.