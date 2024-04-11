خصائص مذهلة وبدون حظر.. خطوات تحميل واتساب الأزرق 2024 بعد غلق النسخ الأخرى

يوجد الكثير من النسخ المعدلة من الواتساب الأخضر العادي، ولكن من أهم هذه النسخة هي نسخة واتساب الأزرق، حيث أنه يمتلك الكثير من الخصائص المبهرة، وهذه الخصائص تجعل الكثير يرغبون في معرفة خطوات تحميل واتساب الأزرق بدون حظر لآخر إصدار، ولذلك فيما يلي سوف نقوم بتوضيح هذه الخطوات ومعرفة كيفية إزالة الحظر من هذه النسخة.

خطوات تحميل واتساب الأزرق بدون حظر

يمكن أن يتم تحميل النسخة الأخيرة من واتساب الأزرق على جميع أنظمة تشغيل الهواتف الحديثة، حيث يمكن التحميل على نظام تشغيل الأندرويد أو الآيفون، وتتمثل خطوات التحميل فيما يلي:

أولا يتم الدخول على متجر التطبيقات.

في حالة أن المستخدم لديه هاتف محمول بنظام تشغيل الأندرويد يقوم بالدخول على جوجل بلاي، وفي حالة أن المتقدم لديه هاتف محمول بنظام الآيفون فيتم الدخول على تطبيق أب ستور.

بعد ذلك يتم كتابة اسم التطبيق (واتساب الأزرق) في خانة البحث المتواجدة أمامك.

بعد ذلك يتم اختيار آخر إصدار من التطبيق.

بعد ذلك انقر على خانة تثبيت.

وسوف يتم تنزيله على الهاتف بكل سهولة ويسر.

إزالة الحظر من الواتساب الأزرق

في الآونة الأخيرة، يوجد الكثير من المشكلات التي تواجه جميع اصدارات الواتساب، حيث أن يتم حظرهم من الهواتف بدون سبب واضح، ولذلك فيما يلي سوف نتعرف على كيفية منع الحظر من الواتساب الأزرق