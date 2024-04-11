لهذه الفئات.. آخر تحديثات منحة 300 دينار تونسي 2024 والتسجيل قبل الغلق

أعلنت الحكومة التونسية عن توفير مبادرات تساعد الفئات المحتاجة داخل المجتمع التونسي بهدف رفع مستوى المعيشة وتحسين الدخل الشهري، ومن أهم تلك المبادرات هي مبادرة 300 دينار تونسي، ولكن تم وضع شروط وضوابط للفئات المستحقة لهذه المنحة، وفيما يلي سوف نتعرف على آخر تحديثات منحة 300 دينار تونسي 2024.

آخر تحديثات منحة 300 دينار تونسي 2024

أعلنت وزارة الشؤون الاجتماعية التونسية عن إطلاق مبادرة 300 دينار تونسي لكل الفئات المحتاجة داخل الجمهورية التونسية، كما أنها نفت وجود أي زيادة، معلنة أن الاخبار الرسمية يتم نشرها بشكل مباشر على المواقع الرسمية للمبادرة فقط، كما أوضحت أن يتم قبول كل من يتوفر به شروط وضوابط المبادرة، ويمكن التقديم بواسطة إتباع الخطوات التالية:

الدخول على الموقع الإلكتروني الرسمي الخاص بوزارة الشؤون الاجتماعية التونسية.

بعد ذلك يقوم المتقدم بتسجيل الدخول إلى الحساب الشخصي الخاص عن طريق كتابة رقم الهوية الوطنية وكلمة المرور.

وسوف يظهر أمام المتقدم عدد من البرامج الداعمة التي توجد على الصفحة الرئيسية، يتم اختيار منحة 300 دينار تونسي.

بعد ذلك يتم ملء الاستمارة الخاصة بالمنحة عن طريق كتابة البيانات بشكل صحيح وفي الخانات المخصصة لها.

ثم يتم النقر على خانة “تقديم طلب”.

شروط منحة 300 دينار تونسي

حددت وزارة الشؤون الاجتماعية الفئات المحتاجة لمنحة العائلات المعوزة، وهم الذين يتوفر بهم الشروط الآتية: