“توم ضرب جيري يا أطفال“ استقبل تردد قناة توم وجيريTOM and JERRY على نايل وعربسات لتسلية أطفالك بمغامرات القط والفار طول اليوم

قامت قناة توم وجيري بتحديث التردد الخاص بها وذلك من أجل تجديد محتواها وإضافة أفلام الكرتون الجديدة والحصرية وتقديمها بأعلى جودة ودقة، يجب العلم أنه على الرغم من أنه تم إطلاق القناة منذ وقت قصير إلا أنها نجحت في تحقيق قاعدة جماهيرية كبيرة من مختلف الدول العربية وذلك لأنها تحرص على تقديم محتوى مناسب لفئات الأطفال، لذلك سوف نقدم لكم من خلال مقالنا تردد قناة توم وجيري على النايل سات.

قناة توم وجيري على النايل سات

يمكنك الآن تثبيت القناة بسهولة على الرسيفر الخاص بك وذلك من خلال استخدام التردد الجديد وهو:

التردد: 12149.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: ⅚.

معدل الاستقطاب: أفقي.

الجودة: HD.

تردد قناة توم وجيري الجديد 2024

حرصت القناة على توفير تردد يمكنك والذي يمكنك من خلاله تنزيل القناة بواسطة القمر الصناعي عرب سات وذلك باستخدام التردد التالي:

التردد: 11315.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: ⅚.

معدل الاستقطاب: أفقي.

الجودة: SD.

خطوات تنزيل قناة توم وجيري على الرسيفر الخاص بك

إذا كنت ترغب في تنزيل قناة توم وجيري دون الذهاب إلى مركز صيانة قم باتباع الخطوات التالية: