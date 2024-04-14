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“توم ضرب جيري يا أطفال“ استقبل تردد قناة توم وجيريTOM and JERRY على نايل وعربسات لتسلية أطفالك بمغامرات القط والفار طول اليوم
تردد قناة توم وجيري
قامت قناة توم وجيري بتحديث التردد الخاص بها وذلك من أجل تجديد محتواها وإضافة أفلام الكرتون الجديدة والحصرية وتقديمها بأعلى جودة ودقة، يجب العلم أنه على الرغم من أنه تم إطلاق القناة منذ وقت قصير إلا أنها نجحت في تحقيق قاعدة جماهيرية كبيرة من مختلف الدول العربية وذلك لأنها تحرص على تقديم محتوى مناسب لفئات الأطفال، لذلك سوف نقدم لكم من خلال مقالنا تردد قناة توم وجيري على النايل سات.
قناة توم وجيري على النايل سات
يمكنك الآن تثبيت القناة بسهولة على الرسيفر الخاص بك وذلك من خلال استخدام التردد الجديد وهو:
- التردد: 12149.
- معدل الترميز: 27500.
- معامل تصحيح الخطأ: ⅚.
- معدل الاستقطاب: أفقي.
- الجودة: HD.
تردد قناة توم وجيري الجديد 2024
حرصت القناة على توفير تردد يمكنك والذي يمكنك من خلاله تنزيل القناة بواسطة القمر الصناعي عرب سات وذلك باستخدام التردد التالي:
- التردد: 11315.
- معدل الترميز: 27500.
- معامل تصحيح الخطأ: ⅚.
- معدل الاستقطاب: أفقي.
- الجودة: SD.
خطوات تنزيل قناة توم وجيري على الرسيفر الخاص بك
إذا كنت ترغب في تنزيل قناة توم وجيري دون الذهاب إلى مركز صيانة قم باتباع الخطوات التالية:
- في البداية قم بالدخول على قائمة الإعدادات الخاصة بالرسيفر من خلال ريموت التحكم .
- من القائمة الموضحة يرجى النقر على خانة التركيب اليدوي.
- ثم انقر على خيار إضافة قناة.
- قم بتحديد القمر الصناعي الذي تريد من خلاله تنزيل القناة.
- يتطلب منك إدخال تردد القناة بالإضافة إلى البيانات الأخرى التي قمنا بذكرها في النقاط السابقة.
- أخيرا انقر على زر ok وسوف يتم تنزيل القناة بنجاح.