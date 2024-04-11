استعد الآن وسجل قبل الغلق.. التعليم يكشف الموعد النهائي لامتحانات التوجيهي 2024 الأردن 

أعلنت الوزارة التعليمية في المملكة الأردنية الهاشمية في بيان رسمي لها عن موعد امتحانات التوجيهي 2024 الأردن لكل الطلاب والطالبات في جميع الإدارات التعليمية، حيث أن هذه الاختبارات تعتبر هامة للغاية لتحديد مستقبل الطلاب والطالبات، ولذلك يجب أن يتم التسجيل بها من خلال الموقع الرسمي الإلكتروني للوزارة بشكل مسبق، وهذا ما سوف نتعرف عليه بشكل تفصيلي في مقالنا هذا.

موعد امتحانات التوجيهي 2024 الأردن

أعلنت الوزارة التعليمية الأردنية عن الموعد النهائي لاختبارات التوجيهي للعام الجاري 2024، وذلك بعد أن تم إتخاذ إجراء إضافة التعديلات على جدول الاختبارات التوجيهي لجميع الفصول الدراسية، حيث سوف يتم بدء الاختبارات في هذا الموعد:

تبدأ الاختبارات بداية من يوم 25 يونيو 2024 المقبل.

سوف تستمر هذه الاختبارات حتى يوم 15 من يوليو المقبل.

أعلنت الوزارة أن هذه المواعيد لكلا الشعبتين سواء الشعبة العلمية أو الأدبية، وذلك في جميع الإدارات التعليمية في الأردن.

التسجيل في امتحان التوجيهي الاردن 2024

أعلنت الوزارة التعليمية الأردنية بعد أن تم نشر جدول الاختبارات التوجيهي، عن آلية التقديم في اختبار التوجيهي الأردني، وذلك يكون بواسطة إتباع الخطوات التالية: