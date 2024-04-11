واتساب الذهبي اخر اصدار!! تنزيل واتساب الذهبي Gold الإصدار الحديث على جميع الهواتف للاستمتاع بمميزاته الخرافية.. نزله حالا وجرب بنفسك

تم إطلاق واتساب الذهبي اخر اصدار وهو إحدى نسخ الواتساب الغير رسمية ولكنه يضم مجموعة من المميزات الغير موجودة في الواتساب الرسمي والذي يجعل الجميع يرغب في تحميله، وذلك ما سوف نتحدث عنه بالتفصيل من خلال مقالنا، وسوف نوضح لكم أيضا خطوات التحميل.

واتساب الذهبي اخر اصدار

يضم الواتساب الذهبي مجموعة من المميزات التي ظهرت في التحديث الجديد والتي من أبرزها:

يوجد خاصية اخفاء الصور والفيديوهات التي تقوم بإرسالها بعد أن يتم مشاهدتها من قبل المستلم.

يمكنك إرسال حوالي 90 صورة في وقت واحد وذلك على عكس الواتساب الرسمي.

تم إضافة عدد لا حصر له من الاستيكرات الجديدة والتي يمكنك استخدامها بكل سهولة.

يمكنك تحميل الحالات دون أن تقوم بطلبها من صاحبها.

يوجد خاصية إخفاء أنك قمت بمشاهدة الحالة.

يمكنك اخفاء اخر الظهور الخاص بك

يمكنك فصل الإنترنت عن الواتساب دون فصله عن باقي التطبيقات الأخرى.

يجب العلم أنه أمن تماما ولا يحمل أي فيروسات ضارة للجهاز.

يمكنك إلغاء جاري الكتابة أو جاري تسجيل مقطع صوتي.

يوفر خاصية اخفاء الصحين الأزرق مما يجعلك تقوم بقراءة الرسائل دون أن يعرف المرسل.

خطوات تحميل الواتساب الذهبي

لتحميل الواتساب الذهبي يجب اتباع الخطوات التالية: