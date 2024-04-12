كلنا اتربينا على أغانيها تردد قناة “طيور الجنة” الجديد ثبتها وفرح أولادك في العيد 2024، المواطنون يبحثون بشكل متزايد عن تردد قناة طيور الجنة، التي حظيت بشعبية واسعة بين الأسر؛ نظرًا لإهتمامها بعرض محتوى هادف موجه للأطفال، تسعى القناة من خلال برامجها وأناشيدها إلى زرع قيم الإسلام في نفوس الأطفال، ومساعدة الآباء والأمهات في التربية والتعليم، كما تهدف إلى تنمية مهارات الأطفال وتغذية عقولهم بمحتوى تربوي ممتع، ونظرًا لهذا الإهتمام، يزداد الطلب على تردد القناة للمتابعة المستمرة لما تقدمه من محتوى تربوي قيم.

تردد قناة “طيور الجنة” الجديد ثبتها وفرح أولادك في العيد 2024

في السطور القادمة ستتعرف على تردد قناة “طيور الجنة” الجديد ثبتها وفرح أولادك في العيد 2024، مع باقة مميزة من الاناشيد والأغاني الهادفة والتي يمكنك مشاهدتها عبر تثبيتك للتردد التالي:

على النايل سات:

– التردد: 11399.

– معامل التصحيح: 3/4.

– معدل الترميز: 27500.

– الاستقطاب: عمودي.

– التردد: 11399. – معامل التصحيح: 3/4. – معدل الترميز: 27500. – الاستقطاب: عمودي. هناك أيضًا تردد آخر يمكنك استخدامه:

– التردد: 11258.

– معامل التصحيح: 5/6.

– معدل الترميز: 27500.

– الاستقطاب: أفقي.

– التردد: 11258. – معامل التصحيح: 5/6. – معدل الترميز: 27500. – الاستقطاب: أفقي. على عرب سات:

– التردد: 11310.

– معامل التصحيح: 2/3.

– معدل الترميز: 27500.

– الاستقطاب: أفقي.

استخدم أي من هذه الترددات لاستقبال قناة طيور الجنة والتمتع بمحتواها المميز.

طريقة تثبيت القناة على جهازك

بعد أن تعرفنا على تردد قناة “طيور الجنة” الجديد ثبتها وفرح أولادك في العيد 2024، ننتقل للتعرف على طريقة تثبيت القناة على جهازك، وذلك من خلال إتباعك للخطوات التالية: