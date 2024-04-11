فرح أولادك مع لولو.. عيد مع لولو وثبت تردد قناة “وناسة” وسمع أولادك أحلى اغاني العيد 2024

العيد فرحة فرح أولادك مع لولو وعيد مع لولو وثبت تردد قناة “وناسة” وسمع أولادك أحلى اغاني العيد 2024، تُعتبر قناة وناسة للأطفال واحدة من أبرز القنوات الموجهة للأطفال في منطقة الشرق الأوسط، حيث حققت شهرة واسعة منذ انطلاقها وجذبت ملايين المشاهدين، تميزت القناة بتقديم محتوى غنائي وتعليمي وترفيهي مميز على مدار الساعة، مما جعلها محط جذب للأطفال في جميع الأعمار، خصوصاً الصغار منهم الذين تتراوح أعمارهم بين 3 سنوات وما فوق.

عيد مع لولو وثبت تردد قناة “وناسة” وسمع أولادك أحلى اغاني العيد 2024

تعال معنا للتعرف على طريقة تفرح بيها أولادك مع لولو عيد مع لولو وثبت تردد قناة “وناسة” وسمع أولادك أحلى اغاني العيد 2024، حيث يتم بث قناة وناسة للأطفال عبر القمر الصناعي النايل سات بشكل مجاني، مما جعلها متاحة للعديد من الأسر والأطفال في المنطقة. وبالتالي، بدأ الكثيرون في البحث عن تردد قناة وناسة على النايل سات لمتابعة برامجها الممتعة والمفيدة للأطفال والذي يمكنك تثبيته كالآتي:

تردد القناة على النايل سات:

– القمر الصناعي: نايل سات.

– تردد القناة: 11470.

– معدل الاستقطاب: عمودي.

– معدل الترميز: 27500.

– تصحيح الخطأ: 5/6.

– الجودة: SD.

– القمر الصناعي: نايل سات. – تردد القناة: 11470. – معدل الاستقطاب: عمودي. – معدل الترميز: 27500. – تصحيح الخطأ: 5/6. – الجودة: SD. قناة وناسة للأطفال على العرب سات:

– القمر الصناعي: عرب سات.

– تردد القناة: 11270.

– معدل الترميز: 27500.

– تصحيح الخطأ: 3/4.

– الجودة: HD.

اجمل أناشيد وأغاني قناة وناسة

بعد أن تعرفنا على طريقة تفرح بيها أولادك مع لولو عيد مع لولو وثبت تردد قناة “وناسة” وسمع أولادك أحلى اغاني العيد 2024، تعرف الآن على أجمل أناشيد وأغاني قناة وناسة:

حرامي سرق لولو.

وينك يا لولو.

مين اللي سرق الجزمة.

انا لولو ساعدوني.

يا شرطي حرامي.

ها الصيصان.

بيب بيب.

ذهب الليل وطلع الفجر.

طريقة تثبيت قناة وناسة

بعد أن تعرفنا على تردد قناة وناسة، وأجمل أغاني وأناشيد القناة نتعرف الآن على طريقة تثبيت القناة والتي يلزم فيها إتباع التالي: