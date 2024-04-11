“رسمياً” موعد صرف راتب التقاعد في الاردن شهر أبريل 2024 + طرق الاستعلام عن الراتب

يعتبر موعد صرف راتب التقاعد في الاردن من أكثر الأشياء التي يبحث عنها العديد من المواطنين الأردنيين في الآونة الأخيرة، وهذا بالتزامن مع حلول شهر أبريل الحالي، والجدير بالذكر أن مديرية التقاعد والتعويضات قامت بالإعلان رسمياً عن الموعد الرسمي لنزول الدفعات في حساب المستفيدين، وللحصول عليه تابعوا معنا سطورنا القادمة فضلاً.

موعد صرف راتب التقاعد في الاردن

تم الإعلان رسمياً عن موعد صرف راتب التقاعد في الاردن، والذي من المقرر أن يتم تأخيره يوم واحد وهذا بسبب تعارض موعد الصرف مع يوم إجازة رسمية، وهو يوم السبت الموافق 20/2/2024 ميلاديا، لذا تم إتخاذ قرار بشأن تأخير موعد الصرف على أن يكون يوم 21/4/2024 ميلاديا.

خطوات الإستعلام عن راتب التقاعد

نستعرض لكم اليوم بعض الطرق التي يمكنكم من خلال الاستعلام عن راتب التقاعد أو تقديم شكاوي، و المعلن عنها من قبل مديرية لجنة التقاعد العسكري و المدني، وهذه الطرق تتمثل في النقاط التالية:

طلب الرقم 0096265695162.

الإتصال على الخط الساخن 0096265671091.

التواصل على رقم الفاكس 0096265697054.

إرسال رسائل من خلال البريد الإلكتروني [email protected].

ويمكنك أيضا الذهاب إلى المديرية في العبدلي بجانب وزارة الصناعة والتجارة.

حقيقة صرف 100 دينار للمتقاعدين

انتشرت العديد من الأخبار على مواقع التواصل الإجتماعي أنه تم إصدار أمر ملكي بصرف 100 دينار منحة مليكة المتقاعدين، وهذا من أجل دعم لمجهواتهم المبذولة طوال فترة تأديته الخدمة، ولكن هذا الأمر غير صحيح ولم يتم الإعلان أو التصريح عنه بشكل رسمي، وهذه الأخبار ما هي إلا إشاعة وليس لها أي أساس من الصحة.