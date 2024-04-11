اسمك هنا..اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعيه الوجبه السابعه عبر منصة مظلتي

يبحث الموطنين بالعراق علي اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعيه الوجبه السابعه، حيث تسعي وزارة العمل والشؤون الاجتماعية علي تقديم الدعم المالي للعائلات الفقيرة وبعض الفئات الاخره وتقوم الرعايه الاجتماعيه بتحسين مستوي معيشه تلك الاسر ومن خلال السطور التاليه سوف نعرض لكم

خطوات الاستعلام عن اسماء المشمولين بالرعايه الاجتماعيه الوجبه السابعه:

كيفيه الاستعلام عن اسماء المشمولين بالرعايه الاجتماعيه الوجبه السابعه

قم بالدخول لموقع وزارة العمل والشئون الاجتماعية او زياره منصه مظلتي.

ثم قم بتحديد ايقونه الخدمات الالكترونيه.

سوف تظهر لك قائمه عليك اختيار منها برنامج الرعايه الاجتماعيه.

قم بعد ذالك بتحديد اسماء المشمولين.

ثم قم بتسجيل رقم الوجبه وحدد المحافظه التابع لها .

والان سجل الرقم القومي وتاكد من انه صحيح.

وبعد الانتهاء من تنفيذ الخطوات السابقه انقر علي كلمه الاستعلام.

ستظهر الكشوف لك علي انها ملفات.

يجب عليك التاكد من امكانيه تحميل تلك الكشوف علي الجهاز الخاص بك عن طريق الضغط على كلمه التنزيل ومن خلال تنفيذ هده الخطوه يتيح للمواطنين الاستعلام عن اسماء المشمولين بالرعايه الاجتماعيه وبعد انتهاء الوزير من اعتماد الكشوف من جميع الطلبات يتم الاعلان عنها في وقت قصير.

شروط الحصول على الرعايه الاجتماعيه

قامت الحكومه العراقيه بالتعاون مع وزاره العمل والشئون الاجتماعيه بوضع العديد من الشروط المطلوبه للحصول علي الدعم من الرعايه الاجتماعيه

ومن اهم الشروط الواجب توفرها الاتي: