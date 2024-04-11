“النسخة الأصلية من اللعبة” تحميل لعبة فيفا موبايل 2024 للأندرويد والآيفون حملها والعب مع أصحابك 

أصبح الكثير من الأشخاص في مختلف الدول يبحثون عن اللعبة الشهيرة فيفا، فهي من أفضل اللعب التي أشعلت محركات البحث في مختلف مواقع التواصل الاجتماعي، حيث تعد لعبة فيفا هي لعبة كرة القدم الاكثر انتشارا بالترامن مع فيفا، ويتم تحميل اللعبة من قبل العديد من المستخدمين، وتقوم اللعبة بعمل العديد من التحديثات، ذلك من خلال هذا المقال سوف نوافيكم بكافة التفاصيل المتعلقة بهذه اللعبة، بالإضافة إلى توضيح طرق تحميلها بكل سهولة، تابعوا معنا.

طريقة تحميل لعبة فيفا موبايل 2024 للأندرويد والآيفون

أتاح مصممين اللعبة تنزيلها على مختلف أنواع الهواتف الذكية، حيث يمكنكم تحميلها على هواتف الأندرويد من خلال النقر الذهاب إلى متجر جوجل بلاي، بالإضافة إلى إمكانية تحميل اللعبة على هواتف الآيفون من خلال الذهاب إلى متجر التطبيقات أبل، ازداد البحث حول طريقة تنزيل لعبة فيفا، ومن خلال النقاط التالية نعرض لكم خطوات تنزيل اللعبة:

في البداية توجه إلى متجر جوجل بلاي أو آب ستور لتنزيل اللعبة.

قم بفتح محرك البحث واكتب اسم اللعبة.

بعد ذلك انقر فوق علامة البحث.

انتظر حتى يتم عرض النتائج، من ثم اختر على اللعبة.

انقر فوق زر تحميل اللعبة وانتظر حتي تكتمل عملية التثبيت.

بعد أن تظهر اللعبة في موبايلك يمكنك فتحها والاستمتاع بها.

مميزات التحديث الجديد للعبة فيفا 2024 للأندرويد والايفون

يمكن من خلال تنزيل التحديث الجديد الخاص باللعبة من الحصول على بعض المميزات الإضافية، وهي تتمثل في الآتي: