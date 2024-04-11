خطوات التقديم على مسابقة الجمارك الجزائرية 2024 والشهادات والأوراق المطلوبة

يبحث الكثير من المواطنين عن حقيقة فتح مسابقة الجمارك الجزائرية 2024، وكانت المديرية العامة للجمارك قد أشارت إلى فتح باب التقديم أمام الراغبين، كما أنها وضعت بعض الشروط والمعايير اللازم تحقيقها، والتي من خلال هذه الشروط سيتم تحديد المستحقين للفوز بالمسابقة، وعبر مقالنا سوف نستعرض لكم كل ما يخص هذه المسابقة، تابعوا معنا.

خطوات التقديم على مسابقة الجمارك الجزائرية 2024

يتطلب إرسال عدد من المستندات عن التقديم على مسابقة الجمارك الجزائرية 2024، والتي من بينها ما يلي:

قم بتقديم نسخة من بطاقة التعريف الوطنية.

من ثم أوراق الإقامة.

أرسل نسخة من شهادة المؤهل الدراسي.

إرسال طلب خطي من قبل الراغب في الاشتراك بالمسابقة.

قم بتوضيح محل إقامتك ورقم هاتف مفعل.

بعد أن تحصل على الاستمارة من قبل موقع المديرية العامة للجمارك قم بكتابة كافة البيانات، من ثم اطبع الاستمارة والحصول على نسخة.

يتطلب سداد مبلغ قيمته 200 دينار جزائري عبر رقم الحساب البريدي 50.3000 مفتاح 52.

الشهادات المطلوبة للترشيح في مسابقة الجمارك الجزائرية 2024

هناك عدد من الشهادات التي يتم تقديمها عند الاشتراك في مسابقة الجمارك الجزائرية 2024، والتي توضح مدى خبرة الفرد في ذلك العمل، وهي كالآتي:

تقديم الشهادة التي توضح خبرتك في ذلك المجال والتخصص.

كما أنه يتطلب وجود شهادات خبرة عملية وعلمية.

تقديم نسخة من شهادة المؤهل التعليمي.

الأوراق المطلوبة للتقديم على الوظيفة

في حالة قبول الفرد في مسابقة التوظيف، ينبغي عليه تقديم عدد من الأوراق من بينها ما يلي: