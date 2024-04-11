اضبطها فورا.. تردد قناة هي على الأقمار الصناعية

تردد قناة هي، يبحث الكثير من محبي قناة هي عن التردد الخاص بها، والتي تعمل على طرح الأخبار العربية على مدار اليوم، كما تنقل لكم الأخبار الصحيحة والموثوقة، كما أنها تضم الكثير من البرامج التي لها شهرة كبيرة وعدد من المتابعين في مختلف الدول العربية، ومن خلال مقالنا سوف نذكر لكم كل ما يخص هذه القناة من تردد وطريقة الحصول عليها عبر الأقمار الصناعية.

تردد قناة هي على الأقمار الصناعية

تهتم القناة بعرض برامج متنوعة ومختلفة، والتي لها دور في عرض كل ما يخص الفاشون والموضة، بجانب اهتمامها بكافة جوانب المرأة مثل الصحة والجمال وبرامج الطبخ، وإليكم تردد قناة هي الذي يتمثل في النقاط التالية:

تردد قناة هى HD على نايل سات

القمر الصناعي: نايل سات.

التردد والاستقطاب: 11785 – أفقي.

معدل الترميز: 27500.

معامل التصحيح: 5/6.

خطوات تنزيل قناة هي الجديد 2024

يرغب الكثير في معرفة طريقة سهلة لاستقبال القنوات، ويمكنكم إتباع النقاط التالية لاستقبال أي قناة على الرسيفر:

قم بفتح قائمة اعدادات الرسيفر من خلال الريموت كنترول.

من ثم اختيار أيقونة التثبيت اليدوي للقنوات.

قم بإدخال بيانات القناة في الحقول الفارغة بشكل دقيق.

بعد ذلك انقر على زر البحث عن القناة.

سوف يبدأ شريط البحث في التحميل.

انتظر حتى يكتمل من ثم احفظ البيانات.

ما هي برامج قناة هى الفضائية؟

تقدم هذه القناة مجموعة متميزة ومختلفة من البرامج، والتي برزت بشكل كبير في ساحة القنوات، ومن أبرز البرامج التي لها جمهور كبير من المتابعين ما يلي: